Cum arată penthouse-ul în care locuiește Andreea Popescu: „O să vedeți că se pot face niște lucruri faine cu puțin”

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Andreea Popescu își amenajează noul penthouse pentru a-i face fericiți pe cei mici! Cu un acvariu, terariu și decoruri pline de lumină, casa prinde viață. Află cum își transformă spațiul într-un cămin de poveste pentru ea și cei trei copii.

Cum arată penthouse-ul în care locuiește Andreea Popescu

Andreea Popescu își transformă visul în realitate, iar noua sa locuință prinde contur pe zi ce trece. După ce a primit o mare parte din mobilier, celebra influenceriță a împărtășit cu fanii săi viziunea de design pentru casa de vis, punând accent pe confortul celor trei copii ai săi. Detalii captivante despre cum prinde formă acest spațiu primitor au fost dezvăluite pe contul său de Instagram.

Andreea Popescu este hotărâtă să creeze un mediu perfect pentru toți membrii familiei sale. Fiul său cel mic, Alexie, deja s-a arătat fascinat de noul cămin și de promisiunea unui acvariu și a unui terariu, proiecte speciale pe care mama sa le va pune în practică pentru a-i aduce zâmbetul pe buze. „Vrea acvariu și terariu, vrea o șopârlă, șarpe, și am zis totuși să fie șopârlă”, a povestit Andreea, cu entuziasmul caracteristic.

Livingul, centrul casei

Zona de zi a casei începe să prindă contur, iar primele piese de mobilier au fost deja instalate. „Mi-a venit televizorul și mi-am luat o canapea. (…) Urmează să îmi vină perdelele și draperiile, pentru că am dat comanda, o să pun niște covoare. În momentul în care vin perdelele și draperiile, o să se schimbe 50% din casă”, a explicat Andreea. În plus, influencerița plănuiește să aducă un plus de rafinament prin mici detalii decorative, cum ar fi plintele și o masă de machiaj în dormitorul său.

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Camerele copiilor, un univers al imaginației

Pentru cei mici, Andreea își dorește să creeze camere care să reflecte personalitatea fiecăruia. Dormitorul fiului său mai mare, Ioachim, va păstra mobilierul existent, dar va fi îmbogățit cu un tapet nou și o poliță cu lumini. În ceea ce o privește pe Anastasia, fiica sa, planurile includ polițe iluminate și un tapet care să completeze atmosfera feerică a camerei. „Anastasia, când a intrat în acest dormitor, care era gol, și-a pus păpușile, și-a aranjat. (…) Vreau niște polițe, cu niște lumini dedesubt, o să punem tapet”, a dezvăluit Andreea.

O viziune de ansamblu

Deși este determinată să creeze un spațiu primitor și funcțional, Andreea subliniază că dorința sa este să realizeze toate aceste schimbări într-un mod economic și creativ. „Nu o să investesc foarte mult, dar o să vedeți că se pot face niște lucruri faine cu puțin”, a punctat influencerița.

Foto: Instagram

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