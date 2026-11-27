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Bogdan Ionescu a vorbit deschis despre căsnicia eșuată cu Hannelore Ulrich, dezvăluind cum a fost înșelat și cum această experiență l-a ajutat să se regăsească și să-și refacă viața după divorț.

Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii, dezvăluiri dureroase despre Hannelore

Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii, sezonul 4, a vorbit despre relația tumultuoasă cu Hannelore Ulrich, marcată de iubire, despărțiri și regrete.

Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich au captivat publicul telespectator în sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii, când Hannelore s-a apropiat emoțional de ispita Andi. Deși între cei doi nu a existat un sărut, Bogdan recunoaște că acest moment l-a afectat profund. „M-am mințit că am trecut peste. În realitate nu trecusem peste, pentru că o iubeam. Dacă iubești o persoană, încerci din nou, ai speranță”, a spus acesta în cadrul podcastului Biancăi Drăgan, citat de Click!.

După finalul filmărilor și o scurtă pauză de o lună, Hannelore a făcut eforturi să-l recucerească, iar Bogdan a cedat, motivat de sentimentele sale. Totuși, relația lor a continuat într-un ritm haotic, marcat de momente de îndepărtare față de familia și prietenii săi. „M-am îndepărtat de părinți, de sora mea și de prieteni. Oamenii din jur îmi spuneau că este ceva în neregulă, dar când ești îndrăgostit, nu îi mai asculți”, a mărturisit el.

„Nunta a fost greșeala vieții mele”. Cum a descoperit Bogdan că era înșelat

Deși, în timpul emisiunii, Bogdan părea hotărât să nu ducă relația mai departe, în cele din urmă a decis să se căsătorească cu Hannelore. Privind în urmă, el consideră această hotărâre drept o greșeală: „Da, nunta a fost greșeala vieții mele. Puteam pierde banii fără nicio problemă. Nu pentru bani am făcut nunta. Am făcut-o pentru că o iubeam cu adevărat”.

În ciuda sentimentelor puternice, relația lor nu a rezistat. La scurt timp după nuntă, Bogdan a descoperit comportamente suspecte din partea lui Hannelore, care vorbea la telefon cu un alt bărbat. Ulterior, el a găsit și un bilet de avion către București, detaliu care i-a confirmat suspiciunile. „Am intrat în casă și vorbea la telefon cu un bărbat. Atunci am realizat ce se întâmplă. Mai târziu am descoperit și un bilet de avion cumpărat pentru București”, a explicat Bogdan.

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Relația cu un prieten apropiat și divorțul amânat

După destrămarea căsniciei, Bogdan a aflat că Hannelore a început o relație cu unul dintre prietenii săi apropiați. Conform spuselor sale, această relație ar fi luat naștere după ce cei doi au petrecut timp împreună în cercuri comune. „A avut o relație câțiva ani cu cineva care îmi era prieten”, a dezvăluit el.

Mai mult decât atât, Hannelore ar fi încercat să păstreze legătura cu el, chiar și după despărțire. „Încerca să afle unde locuiesc, să vorbească cu mine. Eu numesc asta obsesie”, a adăugat fostul concurent.

Actele oficiale de divorț au fost semnate abia după ce Hannelore și-a oficializat relația cu noul partener. „A vrut divorțul și m-a chemat la notar să semnăm actele doar când era deja într-o relație cu el”, a spus Bogdan.

Experiența Insula Iubirii a lăsat urme adânci în viața lui Bogdan. În podcast, el a recunoscut că perioada de după filmări a fost una extrem de dificilă, dar l-a ajutat să crească și să se regăsească. „Nu uiți niciodată. Rămâne ca o cicatrice. Doar cei care au participat înțeleg prin ce treci după ce se termină totul”, a spus el.

Un moment istoric laInsula Iubirii

Astăzi, Bogdan și-a refăcut viața, și-a consolidat legătura cu familia sa și și-a construit un viitor mai stabil.

Relația dintre Bogdan și Hannelore a rămas un subiect de interes pentru fanii emisiunii. Potrivit Antena 1, ultimul lor bonfire a fost cel mai lung din istoria formatului, durând nu mai puțin de șapte ore. Conversațiile tensionate, pline de acuzații și încercări de clarificare, au fost urmărite cu sufletul la gură de telespectatori.

Foto: Captură YouTube; Antena 1

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