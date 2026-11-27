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Eros Ramazzotti și noua lui iubită cu 27 de ani mai tânără, Federica Monacelli, au fost surprinși în ipostaze tandre pe străzile din Milan, în noiembrie 2026.

Eros Ramazzotti, surprins în ipostaze tandre cu noua iubită, cu 27 de ani mai tânără decât el

Eros Ramazzotti, în vârstă de 63 de ani, formează un cuplu cu fosta campioană italiană la box Federica Monacelli, în vârstă de 36 de ani. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe străzile din Milan.

Eros și Federica nu au confirmat oficial relația lor, însă au fost fotografiați ținându-se de mână și sărutându-se. Cei doi sunt îmbrăcați în ținute călduroase, el în jeanși, hanorac kaki și o geacă neagră de fâș, ea într-o pereche de pantaloni roșii din velur, o bluză neagră și o geacă albastră.

La un moment dat, cei doi au observat paparazzi care îi urmăreau, iar Eros a recurs la un gest copilăresc, scoțând limba către fotograf. Între timp, Federica, devenită antreprenoare și antrenoare de box, este surprinsă zâmbind larg.

Federica Monacelli s-a mutat la doar 16 ani la Barcelona pentru a-și încerca norocul ca jucătoare profesionistă de tenis. După doisprezece ani de tenis, a schimbat disciplina și a debutat în box în 2011. În anul următor, a câștigat Campionatul Universitar Italian. Ulterior, a devenit campioană a Italiei la amatori, la categoria de 75 kg, și a reprezentat Italia, înainte de a absolvi facultatea cu o diplomă în Economie. O problemă la genunchi a forțat-o însă să renunțe la competiții. În prezent, promovează autoapărarea pentru femei și administrează o pensiune agroturistică în zona Parma.

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Anterior, Ramazzotti a format timp de doi ani un cuplu cu Dalila Gelsomino, mai tânără decât el cu 25 de ani

Eros Ramazzotti și Federica Monacelli au fost surprinși prima dată împreună la începutul acestei luni. Anterior, artistul a format un cuplu cu Dalila Gelsomino vreme de aproximativ doi ani, până în vara anului 2024. Dalila a fost cea care a confirmat despărțirea, într-o declarație cuprinzătoare.

„Eros și cu mine nu mai eram fericiți împreună”, a scris ea, printre altele, potrivit Libertatea. Ea a sugerat că ideea separării a apărut de mai multă vreme și descrie această perioadă drept „luni de mare durere și tăcere nesfârșită”. Faptul că relația lor a fost atât de publică a avut și un impact negativ: „Nimeni nu te avertizează despre cum e să fii pe buzele tuturor. Pot să confirm că mi se pare rău. Viața reală constă din realitate, nu din idei și stereotipuri”.

„Eros rămâne o persoană care a fost importantă în viața mea și relația noastră este una dintre cele mai bune lecții pe care le-am primit vreodată. Uneori câștigi, alteori înveți”, a conchis.

Muzicianul a fost căsătorit anterior de două ori: din 1998 până în 2009 cu Michelle Hunziker, cu care are o fiică, pe Aurora Sophie, și între 2014 și 2019 cu modelul Marica Pellegrinelli, cu care o fiică, Raffaela Maria.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

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