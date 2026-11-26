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Magda Pălimariu primește protecție extinsă. Judecătoria Buftea a prelungit ordinul împotriva soțului său, Ionuț Eriksen, care a fost evacuat din locuință, obligat să poarte brățară electronică și să urmeze terapie pentru comportament agresiv.

Soțul Magdei Pălimariu, Ionuț Eriksen, evacuat din locuință și obligat să poarte brățară electronică

Situație dramatică în viața personală a Magdei Pălimariu. Soțul prezentatoarei TV a fost evacuat din locuința comună și obligat să poarte o brățară electronică de supraveghere. Decizia instanței vine după ce au fost descoperite dovezi incriminatoare, iar judecătorii au hotărât prelungirea ordinului de protecție cu încă șase luni. Potrivit Cancan, lui Ionuț Eriksen i s-a interzis să se apropie de Magda și de copilul lor.

Măsuri stricte, decizie fermă

Judecătoria Buftea a analizat cazul și a impus măsuri dure pentru protecția Magdei și a fiului său. Ionuț Eriksen a fost evacuat din locuința comună din Pipera și trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de cei doi, conform hotărârii judecătorești. În plus, i s-a interzis să ia legătura cu Magda, fie telefonic, prin mesaje sau prin alte mijloace de comunicare.

„Admite cererea de emitere a ordinului de protecție. Emite următorul ordin de protecție, prin care, cu caracter provizoriu, pe durata de 6 luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune: – evacuarea temporară a pârâtului din locuința situată în Bd. XXXXXX, nr. XXX, județul Ilfov. – obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de victima-reclamantă și față de următorii membri de familie ai reclamantei: – fiu (cu excepția situațiilor în care se impune, potrivit legii, prezența concomitentă a acestora în fața unor instanțe de judecată, a unor organe de urmărire penală sau a altor instituții și autorități publice)”, se arată în decizia instanței.

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Brățară electronică și consiliere psihologică obligatorie

Pe lângă interdicțiile clare de a se apropia sau de a contacta familia, instanța a mai dispus ca Eriksen să poarte permanent o brățară electronică de supraveghere. De asemenea, acesta este obligat să participe la minimum șase ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie, pentru a învăța cum să gestioneze comportamentele problematice.

„Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu reclamanta, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri; obligă pârâtul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”, se mai precizează în hotărârea instanței.

Aceste ședințe vor fi realizate cu un specialist din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, iar la final va fi întocmit un raport de evaluare care va fi transmis instanței. În funcție de concluziile acestui raport, numărul ședințelor ar putea fi extins.

Consecințe grave pentru nerespectarea ordinului

Judecătorii au fost fermi și în privința consecințelor nerespectării ordinului de protecție. Eriksen a fost avertizat că orice abatere de la măsurile impuse constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani.

„Pune în vedere pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”, se mai arată în decizia judecătorească citată de Cancan.

Foto: VIVA!; Instagram

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