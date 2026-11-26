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Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis că este pregătită să susțină demersurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit al fostului mare atacant Dudu Georgescu, decedat la 76 de ani, la Toronto, în Canada. Forul condus de Răzvan Burleanu colaborează cu Dinamo București, clubul alături de care legendarul golgheter a cucerit două Ghete de Aur europene, însă decizia finală depinde de acordul și dorința familiei și a apropiaților.

FRF îl poate repatria pe Dudu Georgescu, dacă familia dorește

Anterior anunțului federației, mai multe voci din fotbalul românesc și apropiați din Canada au cerut mobilizarea cluburilor, a federației și a autorităților din cauza costurilor ridicate ale repatrierii și procedurilor funerare internaționale.

Într-un punct de vedere oficial, FRF a subliniat disponibilitatea instituției de a oferi sprijin pentru aducerea în țară a fostului internațional, condiționată de voința celor apropiați. Repatrierea poate avansa doar dacă familia și apropiații își doresc ca Dudu Georgescu să fie înmormântat în România.

FRF discută și cooperează cu reprezentanții clubului Dinamo pentru a pregăti pașii necesari, în contextul în care și conducerea „câinilor”, prin președintele Andrei Nicolescu, a semnalat deschidere pentru o eventuală susținere financiară.

„FRF va acorda tot sprijinul necesar pentru ca Dudu Georgescu să își găsească odihna veșnică în România, alături de cei care l-au iubit și apreciat”

„Federația Română de Fotbal își exprimă întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit al legendarului Dudu Georgescu. Alături de FRF sunt toate autoritățile publice competente, împreună cu care s-au inițiat deja procedurile instituționale necesare.

Totodată, Federația Română de Fotbal colaborează strâns cu Dinamo, clubul la care fostul mare internațional a obținut cele mai mari performanțe din carieră, pentru atingerea unui deziderat comun: aducerea în țară a lui Dudu Georgescu și înmormântarea lui cu cinste.

În aceste momente, se fac eforturi susținute pentru a lua legătura cu familia, iar dacă dorința apropiaților este ca acesta să revină acasă, FRF va acorda tot sprijinul necesar pentru ca Dudu Georgescu să își găsească odihna veșnică în România, alături de cei care l-au iubit și apreciat”, a transmis FRF.

Potrivit Legii nr. 270/2024, promulgată în noiembrie 2024, statul român poate suporta, la cererea familiei, o parte din cheltuielile de repatriere a cetățenilor români decedați în străinătate, în limita unui plafon maxim de 5.000 de euro din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

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Dudu Georgescu a fost găsit fără viață, în Canada, pe 16 noiembrie

Dudu Georgescu a fost găsit fără viață în locuința sa din Toronto pe 16 noiembrie 2026, la vârsta de 76 de ani, într-un caz investigat de autoritățile locale ca moarte suspectă. Poliția din Toronto a confirmat intervenția în dimineața zilei de luni, 16 noiembrie (ora 10:24), pe fondul unor verificări desfășurate de anchetatori. Dincolo de procedurile legale și de acordul familiei, aducerea trupului neînsuflețit din America de Nord ridică dificultăți logistice și financiare importante.

„Te costă, probabil, 3.000, 4.000, 5.000 de dolari. Acest sicriu trebuie pus sigilat într-un alt sicriu de aluminiu pentru a fi transportat. Imaginați-vă cât de costisitor e să transporți un cadavru din România. Costă câteva mii de euro, dacă nu, mai mult!”, a declarat Gavrilă Șandor, pentru GSP.

Persoane apropiate din Canada au atras atenția că formalitățile de la morgă și casa funerară, sicriul special sigilat pentru transport aerian și costurile de transfer internațional presupun sume considerabile, iar inițierea demersurilor oficiale revine în primul rând familiei.

„Duducă”, fiul lui Dudu Georgescu, fost arbitru în prima ligă din România, ar trebui să se ocupe de aceste proceduri. Fostul atacant mai avea, potrivit informațiilor GSP, și un frate în viață. „Dar n-au bani să-l înmormânteze aici. Înmormântarea costă de la 10.000, 12.000 de dolari în sus!”, a mai spus Gavrilă Șandor.

Potrivit GSP, aducerea în țară a trupului neînsuflețit al fostului mare atacant al lui Dinamo și al echipei naționale ar putea implica, potrivit informațiilor disponibile, costuri totale cuprinse între 10.000 și 15.000 de euro, sumă standard pentru transportul funerar aerian din Canada în România.

Foto: Hepta.ro; Profimediaimages.ro; Facebook

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