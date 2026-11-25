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Cea de-a 25-a ediție a Galei „Premiile TVmania” și-a desemnat câștigătorii miercuri, 25 noiembrie, în cadrul unei gale festive care a avut loc la Hotelul Sheraton, prezentate de jurnalista Eda Marcus, prezentatoarea știrilor sportive de la TVR. Din cei 60 de nominalizați de anul acesta, doar 11 au plecat acasă cu un trofeu.
De mai bine de două decenii încoace, cititorii TVmania, revistă care a împlinit anul acesta 28 de ani de existență, își votează emisiunile preferate în cadrul unei campanii în care redactorii revistei fac nominalizările.
Ediția din acest an a Premiilor TVmania a presupus trei săptămâni de votare, în care cititorii au putut să-și aleagă favoriții la cele 11 categorii din concurs. Pe lângă cele 10 categorii propuse de redacție, anul acesta a existat și o categorie propusă de cititori, „Cea mai sexy vedetă TV”.
Iată cine sunt câștigătorii Premiilor TVmania 2026
1. Cea mai bună emisiune de știri: Știrile Pro TV, Pro TV