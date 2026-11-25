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Cea de-a 25-a ediție a Galei „Premiile TVmania” și-a desemnat câștigătorii miercuri, 25 noiembrie, în cadrul unei gale festive care a avut loc la Hotelul Sheraton, prezentate de jurnalista Eda Marcus, prezentatoarea știrilor sportive de la TVR. Din cei 60 de nominalizați de anul acesta, doar 11 au plecat acasă cu un trofeu.

De mai bine de două decenii încoace, cititorii TVmania, revistă care a împlinit anul acesta 28 de ani de existență, își votează emisiunile preferate în cadrul unei campanii în care redactorii revistei fac nominalizările.

Ediția din acest an a Premiilor TVmania a presupus trei săptămâni de votare, în care cititorii au putut să-și aleagă favoriții la cele 11 categorii din concurs. Pe lângă cele 10 categorii propuse de redacție, anul acesta a existat și o categorie propusă de cititori, „Cea mai sexy vedetă TV”.

Iată cine sunt câștigătorii Premiilor TVmania 2026

1. Cea mai bună emisiune de știri: Știrile Pro TV, Pro TV

2. Cel mai bun show culinar: MasterChef, Pro TV

3. Cea mai bună emisiune de divertisment de zi: SuperNeatza cu Răzvan și Dani, Antena 1

4. Cea mai bună emisiune-concurs: Ce spun românii, Pro TV

5. Cel mai bun serial românesc: Trafic, Pro TV

6. Cel mai bun reality-show matrimonial: Insula iubirii, Antena 1

7. Cel mai bun reality-show cu celebrități: Asia Express, Antena 1

8. Cel mai bun talent-show: Vocea României, Pro TV

9. Cel mai popular podcast cu vedete TV: Vreau să știu, cu Cătălin Oprișan

10. Lansarea românească a anului pe platformele de streaming: Insula iubirii – Parodia, AntenaPlay

11. Cea mai sexy vedetă tv: Ramona Olaru, Antena 1

Premiu special: BEST LIVE BRAND EXPERIENCE – acordat BYD

În timpul galei, Aura Șova, câștigătoarea ediției din 2024 a emisiunii „Vocea României” (Pro TV), a susținut un moment artistic spectaculos, care i-a impresionat pe invitați.

Evenimentul din acest an i-a avut ca parteneri pe: BYD, Kyphie, Viasat Nature, TVPaprika, Brutangerie, Bilbor și Sanador. Multumim pentru gazduire Hotelului Sheraton.

FOTO – Dan Borza / Ringier România

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