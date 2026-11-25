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Ediția de marți, 24 noiembrie, a emisiunii „Chefi la cuțite” a adus o decizie importantă pentru Chef Ștefan Popescu. Juratul a fost convins de Monica Văduva și de preparatul ei și a decis să-i ofere cuțitul de aur.

Cine este Monica Văduva

Monica Văduva a reușit să îl cucerească iremediabil pe chef Ștefan Popescu în ediția din 24 noiembrie a emisiunii „Chefi la cuțite”, plecând acasă cu mult râvnitul cuțit de aur. Tânăra bucătar-șef are o poveste de viață spectaculoasă: a lăsat în urmă o carieră în jurnalism pentru a-și urma adevărata vocație în gastronomie, iar astăzi se bucură de un succes remarcabil.

În vârstă de 27 de ani și originară din București, Monica Văduva a demonstrat pe platourile de filmare ale show-ului culinar de la Antena 1 că pasiunea dublată de muncă poate transforma radical un destin profesional. Deși astăzi activează ca bucătar-șef la un restaurant exclusivist din zona de nord a Capitalei și colaborează cu mai multe localuri de profil, drumul ei a început într-un cu totul alt domeniu.

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Din redacție, direct în bucătăriile de top ale Europei

Monica Văduva are 27 de ani, este bucătar chef și vine din București. De-a lungul carierei, a lucrat alături de Chef Patricio Massimino, iar în prezent conduce o echipă de bărbați în bucătărie.

Alegerea a fost una clară pentru jurat. „Mi-am găsit cuțitul de aur!”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

Înainte de a mânui cu măiestrie ustensilele de bucătărie, Monica a profesat ca jurnalist. La un moment dat, însă, a simțit că acea lume nu o mai reprezintă, iar impulsul decisiv pentru o schimbare radicală a venit chiar din partea partenerului ei de viață.

Soțul ei a fost cel care a înscris-o la un curs de gătit, un pas care i-a deschis ușile către gastronomia de înalt nivel. Astfel, Monica a ajuns să lucreze și să se perfecționeze alături de Patricio Massimino, unul dintre cei mai apreciați chefi din Europa, reușind într-un timp scurt să ajungă pe o poziție de conducere.

„Meseria aceasta o fac cam de șase ani de zile, iar cu partea de bucătar șef cochetez cam de doi ani și puțin. Drumul meu nu a fost canalizat de la bun început pe bucătărie, am urmat drumul jurnalismului, până la un moment dat când nu mă mai regăseam. Soțul meu m-a înscris la un curs de gătit, l-am urmat. Așa am ajuns la Le Bistrot Francais, am stat sub aripa lui Patricio Massimino destul de mult timp”, a povestit Monica Văduva, în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”.

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Preparatul care i-a adus cuțitul de aur

Pentru audițiile pe nevăzute, tânăra a ales o rețetă rafinată, menită să îi pună în valoare tehnica: trunchi de calcan cu piure de țelină și beurre noisette. Execuția impecabilă și atenția la detalii i-au convins imediat pe jurați că în spatele farfuriei se află un profesionist desăvârșit.

Deși înainte de a intra în platou mărturisea că speră la cuțitul de aur din partea lui chef Orlando Zaharia, cel care a luat decizia finală și i-a oferit un loc direct în echipa sa a fost Ștefan Popescu. Juratul a mărturisit că a simțit imediat că Monica este piesa de rezistență pe care o căuta pentru sezonul 18.

„Acum câteva zile, nu foarte mult timp, am avut senzația că unii dintre concurenții veniți aici este the one pentru mine. A fost o senzație. Acesta este momentul în care cred cu adevărat. Cred că mi-am găsit cuțitul de aur!”, a declarat chef Ștefan Popescu, înainte de a-i înmâna cuțitul de aur.

Copleșită de emoții, Monica Văduva a izbucnit în lacrimi, l-a îmbrățișat pe noul ei mentor și i-a făcut o promisiune fermă pentru etapa confruntărilor pe echipe: „Mulțumesc, chef! Promit că nu o să te dezamăgesc!”

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Sursă foto: PR, Instagram

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