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Cătălin Botezatu a fost invitat în emisiunea „La cină”, moderată de chef Adi Hădean și de Ionela Năstase. Designerul, în vârstă de 59 de ani, a vorbit deschis despre viața sa personală și despre familia sa. Fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” și-a adus aminte cu multă despre copilărie și a povestit că a fost crescut de bunica sa.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre copilăria sa

În urmă cu ceva timp, Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri rare despre copilăria sa în Alexandria, unde spune că a fost răsfățat de bunica lui, precum și de mătușile sale.

„Eu mă mândresc cu originea mea. Alexandria este un oraş foarte frumos, dintr-un judeţ care a dat foarte multe valori, scriitori, pictori şi, de ce nu, politicieni. Este un oraş foarte frumos, în care am avut o copilărie extraordinară – mama o să mă certe acum, dar trebuie să spun că pe mine m-a crescut bunica mea, m-au răsfăţat bunica mea şi un întreg neam de femei, surorile mamei mele. Au contribuit la ceea ce sunt acum, la educaţia mea, pas cu pas”, a dezvăluit Botezatu în emisiunea „La cină”.

Designerul, despre relația cu tatăl său, Constantin Botezatu

Despre tatăl său, Constantin Botezatu, designerul spune este un „Don Juan”, dar relația lui cu el nu a fost una foarte apropiată, amândoi fiind firi foarte vulcanice. Tatăl lui Cătălin și mama lui, Maria Botezatu, au divorțat pe când designerul avea o vârstă foarte fragedă, iar mai apoi s-a recăsătorit de câteva ori.

„Nu prea ne înţelegem foarte bine. Nu în sensul că, Doamne fereşte… Suntem două firi foarte puternice, la fel de vulcanice. Tatăl meu a divorţat de mama mea atunci când eu eram foarte mic, s-a recăsătorit de câteva ori, este un Don Juan, cred că îmi seamănă. (râde) Îl iubesc foarte tare, deşi nu ştiu să-i arăt asta, nu ştiu să-mi arăt afecţiunea faţă de părinţi. Întotdeauna am fost foarte rece, rar i-am spus mamei „Te iubesc”, poate în ultima perioadă… Dar nu-mi iese asta… Îi iubesc, mama e totul pentru mine, tatăl meu e tatăl meu, clar, şi-l iubesc, şi-l apreciez, şi am furat multe şiretlicuri de la el şi chestii de masculinitate”, a adăugat Cătălin Botezatu.

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Designerul a mai spus că și tatăl său a trecut printr-o luptă cu cancerul, așa cum a făcut și el. Constantin Botezatu a avut o formă agresivă de cancer pulmonar. Cătălin și tatăl său au fost amândoi operați de cancer în aceeași zi.

„Am trecut amândoi, din nefericire, prin nişte cumpene extraordinare, când am fost operaţi amândoi de cancer! Gândeşte-te că, în aceeaşi zi, s-a nimerit să fiu eu, în Turcia, operat de acel cancer nenorocit şi făceam o operaţie periculoasă de tip hightech, iar el făcea, în România, o operaţie la fel de periculoasă la plămâni, de cancer. Deci a fost foarte greu. El s-a îmbolnăvit înainte, cu un an şi ceva, foarte grav, am reuşit să-l salvez efectiv pe ultima sută de metri. Şi-a revenit, numai că boala a recidivat într-un mod destul de urât şi, deşi l-am trimis prin spitale, eu am plecat, m-am îmbolnăvit şi eu, neştiind exact ce am, pentru că m-am dus la un singur control, se ştie asta”, a mai precizat Cătălin Botezatu.

Sursă foto: Facebook

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