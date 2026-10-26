Brândușa Socaciu răspunde acuzațiilor privind decesul lui Victor Socaciu: „Marina Almășan a mințit în mai multe rânduri”

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Disputa dintre Brândușa Socaciu și Marina Almășan privind circumstanțele din ultimele luni de viață ale lui Victor Socaciu continuă să genereze reacții în spațiul public. Prin intermediul avocatei sale, văduva artistului a transmis un comunicat oficial prin care aduce clarificări legate de acuzațiile vehiculate și anunță că a solicitat informații de la unitatea medicală unde a fost internat cântărețul, pentru a verifica susținerile făcute de fosta soție a acestuia.

Brândușa Socaciu a clarificat contextul relațiilor de familie, amintind că era căsătorită de șapte ani cu artistul în momentul trecerii acestuia în neființă, în timp ce legătura dintre fostul ei soț și jurnalistă încetase definitiv cu un deceniu în urmă. În opinia văduvei, supozițiile lansate în spațiul public legate de starea de sănătate a cântărețului nu au nicio bază reală.

„În 2021, anul în care a decedat mult apreciatul meu soț, acesta era căsătorit cu mine de 7 (șapte) ani, fiind divorțat de Marina Almășan din martie 2012, moment din care întrerupsese orice comunicare sau legătură cu aceasta. În ciuda acestei realități cunoscute de întregul anturaj al defunctului meu soț, dar și de persoanele din anturajul Marinei Almășan (realitate care a avut drept consecință imposibilitatea obiectivă a sus numitei Almășan de a avea acces și/sau cunoaște orice fel de detalii privind situație medicală a lui Victor Socaciu ulterioară divorțului lor din 2012), dupa decesul lui Victor aceasta a încercat în repetate rânduri să convingă publicul că eu aș fi provocat – fie intenționat, fie din neglijență – condiția medicală care a dus la decesul iubitului meu soț”, a transmis Brândușa Socaciu pentru cancan.ro.

Răspunsul oficial al spitalului

Pentru a combate afirmațiile jurnalistei, care susținea că ar fi obținut detalii confidențiale de la personalul medical care l-a îngrijit pe Victor Socaciu în ultimele luni de viață, văduva a solicitat lămuriri directe de la unitatea spitalicească. Documentul primit confirmă că fosta soție nu a avut nicio legătură cu cadrele medicale și nu a primit informații despre starea pacientului.

„Față de aceste încercări condamnabile ale Marinei Almășan de manipulare a opiniei publice prin invocarea unor pretinse discuții cu medicii care l-au tratat ca pacient pe defunctul meu soț în ultimele luni ale anului 2021 (de natură să confirme teoriile susținute de aceasta) care să dea greutate afirmațiilor sale denigratoare la adresa mea (pentru care menționez că am acționat-o în judecată, procesul fiind în curs), m-am adresat unității medicale unde Victor a fost tratat și îngrijit în lunile precedente decsului său și unde a și decedat, pentru a verifica dacă și în ce context (inclusiv legal) au fost furnizate Marinei Almășan informațiile pretinse”, a explicat văduva artistului.

Brândușa Socaciu susține că dovezile obținute atestă clar că datele prezentate în presă de fosta parteneră a cântărețului au fost fabricate pentru a-i distruge reputația. Procesul deschis împotriva Marinei Almășan este în plină desfășurare, în timp ce pe rol se află și un dosar de malpraxis medical la Constanța, în care părți sunt doar văduva și una dintre fiicele cântărețului.

„Cred că nu mai este nevoie de nici o altă dovadă că Marina Almășan a mințit în mai multe rânduri, cel puțin atunci când și-a susținut afirmațiile publice referitoare la aspecte ce nu îi erau și nu îi puteau fi cunoscute cu pretinse informații de natură medicală privind pe Victor Socaciu (supuse unor reglementări legale ferme privind protecția datelor cu caracter personal si obligația absolută de confidențialitate a relației medic – pacient) pe care le-ar fi obținut de la cadrele / personalul medical care a acordat servicii medicale pacientului decedat. Indiscutabil și confirmat, Marina Almășan nu a solicitat și nu a primit (acest lucru nefiind nici posibil din punct de vedere legal) nici un fel de informații privind situația medicală ori evoluția acesteia privind pe Victor Socaciu din anul 2021 (anul decesului acestuia), neavând calitatea și neîntrunind condițiile în acest sens.

Așadar, afirmațiile Marinei Almășan potrivit cărora aceasta ar fi primit astfel de informații – vehiculate în mod repetat în spațiul public ca garanție în sprijinul teoriilor denigratoare susținute împotriva mea – se confirmă neechivoc a fi mincinoase, afectând astfel în mod determinant credibilitatea autoarei declarațiilor”, a încheiat Brândușa Socaciu.

Foto – Facebook

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