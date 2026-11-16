Leonard Miron revine pe micile ecrane după mai bine de 10 ani: „Credeam că, după atâția ani în fața camerelor, am scăpat de fluturii din stomac”

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Leonard Miron (57 ani) revine pe micile ecrane la mai bine de 10 ani de când a părăsit platourile Televiziunii Române pentru a-și croi un nou drum în Marea Britanie. La invitația Marinei Almășan, acesta va putea fi urmărit din nou în rolul de co-prezentator, în emisiunea Poarta Pangrati.

Leonard Miron revine pe micile ecrane

Leonard Miron se întoarce astăzi în locul care l-a consacrat, Televiziunea Română, unde va fi co-prezentator alături de buna sa prietenă, Marina Almășan, în cadrul emisiunii „Poarta Pangrati”, difuzată pe TVR 2 de la ora 17:00.

Înaintea acestei apariții speciale, fostul om de televiziune a publicat un mesaj sincer și plin de umor pe rețelele de socializare, mărturisind că reîntoarcerea pe holurile TVR i-a provocat o noapte albă și trăiri intense.

Leonard Miron a dezvăluit că emoțiile l-au ținut treaz, fiind în picioare încă de la primele ore ale dimineții, dar a ținut să precizeze cu umor că insomnia nu are legătură cu vârsta, ci cu sentimentele pe care le credea uitate pe holurile televiziunii publice.

„Ieri noapte n-am prea reușit să dorm. Iar la 5:30 dimineața eram deja cu ochii pe pereți. Și nu, nu e de la vârstă! E de la emoții. Din acelea pe care credeam că le-am lăsat undeva, în urmă, pe holurile Televiziunii Române. Astăzi, draga mea prietenă Marina Almășan mi-a făcut un cadou tare frumos: m-a invitat să-i fiu coprezentator la ediția de astăzi a emisiunii „Poarta Pangrati”, de la TVR 2. Și, oameni buni, am emoții! MARI!”, a scris Leonard Miron pe pagina sa de Facebook.

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Fostul prezentator, despre locul unde și-a petrecut cei mai importanți ani

Leonard Miron a explicat ce înseamnă pentru el acest loc în care a petrecut ani importanți din viață și unde a făcut ceea ce a iubit cel mai mult: televiziune.

„E un sentiment greu de descris să te întorci într-un loc în care ai lăsat atâția ani din viață, atâtea amintiri, râsete, prietenii, bucurii și, de ce să nu recunoaștem, câteva lacrimi. Un loc în care am crescut, am învățat, am greșit, am luat-o de la capăt și, mai ales, am făcut ceea ce am iubit enorm: TELEVIZIUNE!”, a adăugat el.

Deși are o vastă experiență în fața camerelor de filmat, Leonard Miron a recunoscut fără ocolișuri că tracul nu a dispărut, ci dimpotrivă, a căpătat proporții uriașe, descriind totul într-o notă cât se poate de autentică.

„Credeam că, după atâția ani în fața camerelor, am scăpat de fluturii din stomac. Ei bine, fluturii sunt tot acolo! Doar că între timp au crescut și, după cum mă simt acum, cred că s-au transformat în ditamai condorii! Și, ca să spun lucrurilor pe nume, românește, mi-e și puțin frică de-mi țâțâie fundul! Dar e o frică frumoasă. Din aceea care îți amintește că încă îți pasă. Că încă iubești ceea ce faci. Că, undeva în suflet, pasiunea nu s-a stins niciodată”, a mărturisit vedeta.

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Ce înseamnă pentru Leonard Miron revenirea la TVR

Pentru el, această ediție nu este doar o simplă apariție pe micul ecran, ci „o reîntâlnire cu o parte din mine pe care n-am uitat-o niciodată” și o nouă ocazie de a bate la celebra Poartă Pangrati, care i se deschide din nou.

În încheiere, Leonard Miron i-a invitat pe cei care l-au urmărit de-a lungul timpului să îi fie alături în fața televizoarelor, începând cu ora 17:00, și a transmis mulțumiri atât echipei, cât și publicului său.

„Așa că, dacă astăzi, de la ora 17:00, pe TVR 2, nu aveți ceva mai bun de făcut, mi-ar plăcea enorm să fiți alături de mine. Cu ochii pe televizor și, dacă se poate, cu puțin din sufletul vostru lângă al meu. Mă duc să bat încă o dată la Poarta Pangrati la Televiziunea Română. O poartă prin care am trecut de atâtea ori și care, iată, se deschide din nou pentru mine. Mulțumesc, Marina Almășan și Luminița Dumitrescu, pentru prietenie, pentru încredere și pentru această bucurie! Mulțumesc, TVR, pentru că, după atâtea ani, nu m-ați uitat! Și vouă, celor care m-ați urmărit și mi-ați fost alături de-a lungul anilor, vă mulțumesc din inimă!”, a transmis acesta.

Fostul prezentator a încheiat cu o asigurare și o glumă la adresa gazdei emisiunii: „Ne vedem la 5! Iar dacă mă vedeți puțin emoționat, să știți că nu am uitat meseria. Doar că uneori inima bate mai tare decât aplauzele. P.S. Dacă mă bâlbâi, dați vina pe Marina! Ea m-a invitat!”.

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Sursă foto: Facebook

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