Marina Almășan, reacție în scandalul de la TVR. Mesajul pentru Tudor Bota, fiul fostei crainice Cristiana Bota, acuzat pe nedrept de opulență

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Un moment filmat în timpul unei transmisiuni în direct din curtea Televiziunii Române a provocat un val de reacții în spațiul public, după ce imaginile în care apare o mașină de lux au fost intensiv comentate în presă. Realizatoarea TV Marina Almășan a intervenit public printr-o reacție amplă pentru a clarifica situația, cerându-i iertare lui Tudor Bota, fiul fostei crainice Cristiana Bota, pe care îl consideră victima unei dezinformări.

O invitație aniversară umbrită de controverse

Totul a pornit în timpul unei ediții speciale realizate în zona Porții Pangrati, unde Cristiana Bota urma să primească un trofeu și o diplomă aniversară din partea TVR. Aflată în recuperare după o operație la picior, fosta crainică a fost adusă de fiul ei cu mașina cât mai aproape de locul filmării, pentru a evita efortul fizic prelungit. Modul în care imaginile au fost ulterior distribuite și comentate în spațiul public a stârnit rapid speculații cu privire la autoturismul utilizat, transformând episodul într-un scandal mediatic. Realizatoarea emisiunii a declarat că s-a simțit datoare să intervină direct: „Nu aș avea somn, dacă nu aș face această postare. Nu urmăresc nimic special de la ea. Nici să declanșez un război, nici să sting vreunul. Pentru că el, dacă există, este unul fals”.

„A dorit ca mama lui să descindă ca o adevărată divă”

Marina Almășan a explicat că autoturismul nu îi aparținea lui Tudor Bota, ci fusese împrumutat special pentru ca fosta crainică să aibă o sosire elegantă pe măsura statutului său iconic din televiziune. În opinia realizatoarei, bunele intenții ale fiului au fost distorsionate complet. „Tudor e un tânăr deosebit, un bun profesionist, un om cu bun-simț și de calitate. Nici nu putea fi altfel, cu o asemenea mamă”, a subliniat Almășan, adăugând: „Poate că aflând că-și aduce mama ce va fi aniversată la TVR, Tudor a dorit ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă, ca o adevărată divă, ce a și fost, în timpurile de aur ale Televiziunii Române”.

În urma valului de critici, tânărul a fost extrem de afectat. „Astăzi am vorbit cu Tudor. Era derutat, debusolat, devenise, din omul discret pe care-l știm cu toții, un personaj arătat cu degetul”, a dezvăluit realizatoarea.

Scuzele asumate public

Pe lângă regretele exprimate direct fiului Cristianei Bota, Marina Almășan a atras atenția asupra efectului pe care aceste acuzații îl au asupra angajaților din Televiziunea Română care lucrează cu resurse financiare limitate. „Și vreau să-mi mai cer iertare față de cineva: față de toți colegii mei, care, indirect, au devenit «suspecții bogați ai unei instituții sărace». Față de cei cu salarii modeste și care fac emisiuni cu bugete de zero lei”, a transmis vedeta TV.

Referindu-se la atacurile venite din spațiul mediatic, în special la comentariile jurnalistei Sorina Matei, Almășan a punctat că problemele reale din instituție nu se rezolvă prin ținte false: „Da, sunt destule bube și la noi, ca peste tot. Iar un jurnalist de investigație, mai ales ajuns într-o poziție care-i dă și putere, ar putea să rezolve multe din ele. Dar nu așa, lovind la întâmplare un angajat, doar pentru că, repet, cineva a dezinformat”. Mesajul realizatoarei s-a încheiat cu o asumare directă: „În schimb mi-am cerut iertare pentru că, fără să vreau, i-am provocat această nedorită furtună în viața lui. Tudor Bota, iartă-mă!”.

Foto – Facebook

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