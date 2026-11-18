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Liliana Ruse, jurnalista de la Digi24 diagnosticată cu o formă rară de cancer, a oferit noi detalii despre starea ei și despre tratamentul complicat pe care îl urmează. Ea a explicat pe rețelele sociale că terapia este foarte dură pentru organism și nu poate fi combinată cu orice fel de pastile ajutătoare.

Liliana Ruse, confesiuni dureroase după scandalul cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Liliana Ruse, jurnalistă și pacientă oncologică, a tras un semnal de alarmă privind criza de medicamente din România pentru pacienții oncologici. „Am un tip de cancer rar, pentru care nu există decât un singur tratament. Tratamentul e foarte toxic și incompatibil cu multe adjuvante; de aceea îmi trebuie un anumit medicament și nu altele similare”, a scris jurnalista cel mai recent în mediul online.

Liliana a insistat că mesajele ei nu urmăresc un beneficiu propriu și nici nu au o miză personală împotriva cuiva din conducerea sistemului medical. „Când scriu public, n-o fac doar pentru mine; nu mă interesează cine e ministru, ci cum fac să avem toți acces la medicamentul respectiv”, a explicat ea.

Clarificările vin după o dispută cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, legată de lipsa din farmacii a medicamentului Lyrica, necesar pentru a calma amorțeala mâinilor și a picioarelor provocată de chimioterapie. Ministrul afirmase inițial că produsul există în depozite și în farmacii, însă jurnalista l-a contrazis deschis. „E drăguț că mă faceți mincinoasă, vă dau eu banii, luați-mi și mie o cutie de Lyrica din București. Uitați-vă ce scriu oamenii din țară și mai vorbim. Stocurile pe hârtie nu ajută bolnavii”, a transmis jurnalista.

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Farmaciștii au confirmat problemele de aprovizionare

După aceste discuții, o verificare făcută de Digi24 în farmaciile din Capitală a arătat că medicamentul lipsea complet sau se găsea doar în anumite concentrații, iar farmaciștii au confirmat problemele de aprovizionare. În replică, ministrul a pus situația pe seama distribuției inegale și a promis măsuri pentru identificarea stocurilor și redistribuirea lor unde este nevoie.

Liliana Ruse a vorbit și despre reacțiile pe care le-a primit după ce a ales să își spună povestea. „Am simțit din plin umanitatea, dar m-au lovit în egală măsură cinismul și răutatea”, a mărturisit ea.

Jurnalista a dezvăluit că efectele secundare ale terapiei o vor împiedica în scurt timp să își mai facă meseria, dar a promis că va continua să comunice cu publicul. „În curând, nu voi mai putea munci, tratamentul merge foarte greu; voi rămâne însă o voce aici, cât se va putea”, a transmis Liliana Ruse, încheind cu mesajul: „Sănătate tuturor!”.

Foto: Instagram

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