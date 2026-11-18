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Liliana Ruse, jurnalista de la Digi24 diagnosticată cu o formă rară de cancer, a oferit noi detalii despre starea ei și despre tratamentul complicat pe care îl urmează. Ea a explicat pe rețelele sociale că terapia este foarte dură pentru organism și nu poate fi combinată cu orice fel de pastile ajutătoare.
Liliana Ruse, jurnalistă și pacientă oncologică, a tras un semnal de alarmă privind criza de medicamente din România pentru pacienții oncologici. „Am un tip de cancer rar, pentru care nu există decât un singur tratament. Tratamentul e foarte toxic și incompatibil cu multe adjuvante; de aceea îmi trebuie un anumit medicament și nu altele similare”, a scris jurnalista cel mai recent în mediul online.
Liliana a insistat că mesajele ei nu urmăresc un beneficiu propriu și nici nu au o miză personală împotriva cuiva din conducerea sistemului medical. „Când scriu public, n-o fac doar pentru mine; nu mă interesează cine e ministru, ci cum fac să avem toți acces la medicamentul respectiv”, a explicat ea.
Clarificările vin după o dispută cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, legată de lipsa din farmacii a medicamentului Lyrica, necesar pentru a calma amorțeala mâinilor și a picioarelor provocată de chimioterapie. Ministrul afirmase inițial că produsul există în depozite și în farmacii, însă jurnalista l-a contrazis deschis. „E drăguț că mă faceți mincinoasă, vă dau eu banii, luați-mi și mie o cutie de Lyrica din București. Uitați-vă ce scriu oamenii din țară și mai vorbim. Stocurile pe hârtie nu ajută bolnavii”, a transmis jurnalista.
Farmaciștii au confirmat problemele de aprovizionare
După aceste discuții, o verificare făcută de Digi24 în farmaciile din Capitală a arătat că medicamentul lipsea complet sau se găsea doar în anumite concentrații, iar farmaciștii au confirmat problemele de aprovizionare. În replică, ministrul a pus situația pe seama distribuției inegale și a promis măsuri pentru identificarea stocurilor și redistribuirea lor unde este nevoie.
Liliana Ruse a vorbit și despre reacțiile pe care le-a primit după ce a ales să își spună povestea. „Am simțit din plin umanitatea, dar m-au lovit în egală măsură cinismul și răutatea”, a mărturisit ea.
Jurnalista a dezvăluit că efectele secundare ale terapiei o vor împiedica în scurt timp să își mai facă meseria, dar a promis că va continua să comunice cu publicul. „În curând, nu voi mai putea munci, tratamentul merge foarte greu; voi rămâne însă o voce aici, cât se va putea”, a transmis Liliana Ruse, încheind cu mesajul: „Sănătate tuturor!”.