Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirela Vaida a intervenit din nou în scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Prezentatoarea TV a răspuns acuzațiilor de subiectivitate, susținând că empatizează cu Claudia Pătrășcanu.

Mirela Vaida intervine din nou în scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

Mirela Vaida l-a confruntat pe Gabi Bădălău în direct la Acces Direct. Prezentatoarea TV a răspuns ferm insinuărilor că echipa emisiunii ar fi fost părtinitoare în cazul celor doi. Totodată, Mirela i-a adresat un mesaj tranșant lui Gabi Bădălău, în contextul conflictului acestuia cu fosta sa soție, Claudia Pătrășcanu, privind custodia fiului cel mic.

„Încerc să fiu doar prezentator în această emisiune. Totuși, ne gândim că instanța a fost obiectivă, nu? Ăsta este rolul instanței. Pe mine mă puteți acuza. Sunt un om, vrând, nevrând, am sensibilitățile mele. Sunt femeie, am trei copii acasă de vârsta copiilor voștri, înțeleg ce simte o mamă. Mă puteți acuza că sunt părtinitoare, deși știu că nu am voie și nu ar trebui să fiu, dar sunt un om”, a declarat Mirela Vaida, citată de Spynews.

Vedeta a subliniat că, în ciuda eforturilor sale de a rămâne imparțială, este imposibil să nu empatizeze cu situația Claudiei Pătrășcanu, o mamă care luptă pentru copiii ei. „Eu nu pot să o ascult pe Claudia și să nu mă pun în locul ei. Nu pot să nu empatizez. Am în fața mea o mamă care își vrea copiii împreună. Încerc să fiu cât de obiectivă pot, dar, totuși, instanța a fost obiectivă. A dat de două ori dreptate mamei! Copilul trebuia să meargă la școală la Constanța, unde a fost înscris. Avea program de vizită tatăl, iar domiciliul era la mamă”.

Claudia Pătrășcanu nu renunță

În mijlocul unui conflict care durează de ani de zile, Claudia Pătrășcanu continuă să lupte pentru ca fiul ei cel mic, Nicolas, să locuiască alături de ea. În contextul acestei dispute, cântăreața a dezvăluit în emisiunea Acces Direct că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a intentat un proces pentru a o obliga să înscrie copilul la o școală din zona unde acesta se află în prezent.

Citește și: Theo Rose, în centrul unui scandal după spectacolul „Acorduri ample”. Reacția lui Anghel Damian, după ce soția lui a fost acuzată de propagandă comunistă: „Mi se pare de o ironie cumplită”

Această situație tensionată are loc pe fondul unei decizii anterioare a instanței, care stabilise ca domiciliul copilului să fie la mamă și ca tatăl să aibă un program clar de vizite. Cu toate acestea, se pare că Nicolas, în vârstă de 10 ani, refuză să plece din București pentru a locui la Constanța, așa cum a fost stabilit inițial.

Punctul de vedere al lui Gabi Bădălău

De partea cealaltă, Gabi Bădălău susține că decizia ca Nicolas să rămână în București a fost luată ținând cont de dorințele copilului. Afaceristul a explicat pentru Spynews că divergențele dintre el și Claudia Pătrășcanu s-au amplificat din cauza neînțelegerilor legate de educația celui mic.

„Nu s-ar fi ajuns la lucrul ăsta, dacă ea, ca mamă, înțelegea nevoile unui copil de 10 ani, care se exprimă, are dorințe și își dădea acordul, atunci când am invitat-o să vină și să alegem educația cea mai bună pentru copil. Nu a răspuns la niciun mail, nu a vrut să își dea acordul. Ne luptăm pentru această suplinire acord mamă”, a declarat afaceristul.

De asemenea, Bădălău a adus în discuție un episod din 30 octombrie, când, în timpul unei întâlniri cu cei doi copii în Parcul Tăbăcăriei din Constanța, Claudia ar fi cerut un ordin de protecție, acuzându-l de violență față de băiatul lor. Omul de afaceri a respins ferm aceste acuzații, susținând că judecătorii ar fi constatat că probele aduse de Claudia erau nefondate. „Ambii copii își doreau să petreacă timp cu tatăl, iar Claudia nu l-a lăsat pe copilul cel mare. Ea în fiecare zi l-a văzut pe copil (pe Nicolas – n.red.), doar că el nu a vrut să meargă la Constanța. Copilul meu nu e un obiect!”, a explicat el.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News