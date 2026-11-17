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Actrița britanică Tina Simmons a murit la vârsta de 83 de ani. Aceasta a fost găsită fără suflare în locuința sa, iar cauza decesului nu a fost comunicată public până în prezent.

Tina Simmons a murit la 83 de ani

De-a lungul unei cariere de aproape șase decenii, Tina Simmons a adunat peste 300 de apariții în producții de cinema și televiziune, relatează Page Six. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al unei tehniciene rebele în filmul „Star Wars: Return of the Jedi”, din 1983. De asemenea, a jucat în mai multe filme din seria James Bond, printre care „Octopussy”, „A View to a Kill”, „The Living Daylights”, „Die Another Day” și „No Time to Die”.

Filmografia sa include și titluri precum „The Dark Knight”, „Superman III”, „Superman IV: The Quest for Peace”, „Supergirl”, „Who Framed Roger Rabbit”, „Little Shop of Horrors” sau „Mission: Impossible”.

Pe micul ecran, a fost prezentă în seriale britanice populare, printre care „Doctor Who”, „EastEnders”, „Coronation Street”, „Only Fools and Horses”, „The Bill” și „Minder”.

Pe lângă rolurile propriu-zise, Tina Simmons a lucrat frecvent ca dublură pentru actrițe celebre de la Hollywood, precum Helen Mirren, Meryl Streep, Miranda Richardson, Gemma Jones, Ellen Greene, dar și pentru Britt Ekland în producția „The Man with the Golden Gun”.

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Reacții după moartea actriței: „Sunt devastată”

Printre cei care au reacționat la vestea morții Tinei Simmons s-a numărat și actrița Madeline Smith, fosta vedetă Bond și prietena sa de aproape 60 de ani. Aceasta și-a exprimat durerea într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care a vorbit despre pierderea unei persoane dragi.

„Sunt devastată. Tina Simmons. A fost găsită moartă în apartamentul ei. Teribil. A fost prietena mea din 1968. Cât de trist este să mori singur, pur și simplu să mori!!!! Sper să aflu cât mai curând de o comemorare în amintirea acestui suflet drag”, a scris actrița Madeline Smith.

Mesajul său a impresionat comunitatea artistică, mai ales prin referirea la faptul că Tina Simmons a fost găsită singură în apartamentul său.

Și grupul de fani The Bearded Trio, dedicat universului creat de George Lucas și compozitorului John Williams, a transmis un omagiu actriței. Reprezentanții comunității au amintit de apariția sa din „Return of the Jedi” și de contribuția pe care a avut-o la numeroase producții cinematografice și de televiziune. Tina Simmons era apreciată și pentru prezența sa la convențiile dedicate filmelor, unde le împărtășea fanilor întâmplări și amintiri din culisele producțiilor la care lucrase.

Reprezentanții evenimentului Gosport Comic Con au transmis, la rândul lor, un omagiu:

„Odihnește-te în pace, Tina Simmons. Împărtășim cu profundă tristețe vestea pe care tocmai am aflat-o: draga noastră prietenă, Tina Simmons, a încetat din viață. Tina aducea bucurie, bunătate, eleganță și voie bună oriunde mergea, iar ediția din acest an a Gosport Comic Con a fost cu atât mai frumoasă datorită prezenței sale. Fie că ne povestea întâmplări din viața ei, fie că pur și simplu stătea de vorbă cu noi, era o adevărată bucurie să o avem alături. Rămas-bun, Tina, și îți mulțumim pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o.”

Foto: IMDb.com

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