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Joe Jonas și Tatiana Gabriela s-au despărțit după un an de relație

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Adelina Duinea
.  Actualizat 16.11.2026, 10:22
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Joe Jonas și Tatiana Gabriela s-au despărțit după aproximativ un an de relație. O sursă apropiată celor doi a dezvăluit motivele care i-au împins să ia această decizie.

Joe Jonas și Tatiana Gabriela s-au despărțit după un an de relație

Joe Jonas și Tatiana GabrielaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Joe Jonas și Tatiana Gabriela au ales să pună punct relației lor după un an în care au împărtășit momente frumoase, dar și provocări. Decizia lor vine pe fondul programului încărcat al artistului, care jonglează între carieră și responsabilitățile de tată.

„Au petrecut o vară foarte distractivă călătorind împreună, dar apoi lucrurile s-au schimbat în relația lor”, a dezvăluit o sursă pentru Us Magazine. „Lucrurile au început să se schimbe pe măsură ce Joe a devenit din ce în ce mai ocupat cu angajamentele profesionale și petreceau mai mult timp despărțiți.”

Joe și frații lui, Nick și Kevin, sunt în plin turneu „Burning Up Tour All Over Again”, cu spectacole programate până în decembrie 2026. Pe lângă cariera sa muzicală solicitantă, Joe își dedică timp fiicelor sale, Willa (6 ani) și Delphine (4 ani), pe care le crește împreună cu fosta sa soție, Sophie Turner. Aceasta locuiește în Londra, ceea ce face ca împărțirea timpului între muncă și familie să fie o provocare continuă. „Joe are multe pe cap între muncă și rolul de tată, iar asta poate fi o povară grea pentru cineva”, a mai adăugat sursa pentru Us Magazine.

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Speculațiile despre despărțirea dintre Joe și Tatiana au început să apară recent, după ce Gabriela a redistribuit pe TikTok un videoclip în care se spunea: „Am crezut că am văzut iubire în ochii tăi, dar era doar o reflecție a mea.” Acest indiciu subtil a fost suficient pentru a aprinde curiozitatea fanilor, care au început să tragă concluzii despre starea relației.

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Și-au oficializat relația în primăvara anului 2026

Relația dintre cei doi a fost oficializată în aprilie 2026, când Joe a împărtășit pe Instagram un carusel de fotografii intime, inclusiv o imagine alb-negru în care Gabriela își odihnea brațele în jurul gâtului său. În plus, cei doi au surprins momente de neuitat într-un vlog din Puerto Rico, unde Gabriela l-a ajutat pe Joe să învețe spaniola. „Mă ajută cu spaniola”, a spus el în videoclip, adăugând că au explorat o cascadă și s-au bucurat de apa răcoritoare și de peisajele superbe.

Cu toate acestea, distanța și stilurile de viață diferite și-au spus cuvântul. „S-au distrat foarte bine împreună și se potriveau foarte bine, așa că prietenii încă speră că ar putea să-și rezolve problemele. Dar, în acest moment, pur și simplu au stiluri de viață diferite“, a explicat sursa.

Aceasta nu este prima dată când Joe Jonas se confruntă cu provocările unei relații. Înainte de Tatiana Gabriela, el a avut o scurtă idilă cu modelul Stormi Bree în 2024, care s-a încheiat din cauza programelor lor incompatibile.

Într-o discuție pe TalkShopLive, în mai 2025, Joe a recunoscut că găsirea unui echilibru între viața personală și cea profesională poate fi dificilă. „Mă vedeam cu cineva la momentul respectiv și îmi trecea prin cap ideea de a începe din nou o relație. Era într-adevăr înfricoșător și intimidant”, a spus el atunci.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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