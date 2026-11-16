Fiica lui Ilie Bolojan s-a măritat. Iubita fostului premier, Ioana Fâșie, într-o ținută elegantă, semnată de un designer român

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Weekend plin de emoții și eleganță la Oradea, acolo unde fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, Lucia Maria, și-a unit destinul cu alesul inimii sale, Daniel Bota. Dincolo de fastul ceremoniei și de prezența mai multor nume grele din politică, toate privirile au fost atrase de partenera fostului premier, Ioana Fâșie, care a bifat o apariție vestimentară rafinată.

Fiica lui Ilie Bolojan s-a măritat

Sâmbătă, 14 noiembrie, fiica sa cea mare, arhitecta Lucia Maria, s-a căsătorit cu antreprenorul și fostul fotbalist Daniel Bota. Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată chiar de primarul Florin Birta, iar ceremonia religioasă s-a desfășurat la emblematica Biserică cu Lună din centrul orașului.

După oficierea cununiei civile la Primărie și a celei religioase la Biserica cu Lună, alaiul s-a mutat la unul dintre cele mai exclusiviste saloane de evenimente din Oradea, Palazzo Grand Hall, unde a avut loc petrecerea, scrie Bihoreanul. Evenimentul a reunit aproximativ 400 de invitați — membri ai familiei (inclusiv mama miresei, Florentina Bolojan), prieteni apropiați, dar și nume sonore din conducerea Partidului Național Liberal, printre care Ciprian Ciucu, Dan Motreanu, Emil Boc, Vasile Blaga și Mihai Jurca, potrivit HotNews.

Conform informațiilor publicate de Bihoreanul, invitații s-au bucurat de un meniu variat, care a îmbinat preparatele rafinate — precum mușchiuleț de porc cu cremă de sparanghel, chiftele din carne de mangaliță și piept de pui în crustă panko — cu bucatele tradiționale nelipsite de la o nuntă bihoreană, precum ciorba și sarmalele, urmate de un candy bar generos și tortul festiv. Atmosfera a fost întreținută de un cvartet al Filarmonicii, formația Dragoș and Friends, Minodora și Nicolae Furdui Iancu.

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Ioana Fâșie a atras toate privirile la brațul lui Ilie Bolojan

Alături de fostul prim-ministru s-a aflat, așa cum era de așteptat, partenera sa de viață, Ioana Fâșie. Discretă, dar extrem de atentă la detalii, aceasta a mizat pe o combinație cromatică clasică și impunătoare – albastru regal și negru –, alegând piese semnate atât de designeri români, cât și de branduri internaționale de lux.

Piesa de rezistență a ținutei a fost o rochie lungă, cu croială dreaptă și drapaje elegante în zona umerilor, într-o nuanță intensă de albastru regal. Creația, intitulată „Sapphire Draped Column Gown”, poartă semnătura designerului român Ana Radu. Potrivit site-ului creatoarei de modă, prețul acestei rochii este de 5.500 de lei (aproximativ 1.106 euro), conform Libertatea.

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Accesorii de lux și un detaliu surprinzător

La capitolul accesorii, Ioana Fâșie a optat pentru minimalism și rafinament. Aceasta a purtat o geantă neagră din piele netedă, cu închizătoare metalică aurie, de la celebrul brand DeMellier – modelul „The Vancouver”, al cărui preț este de 517 euro.

Pentru încălțăminte, partenera lui Ilie Bolojan a susținut din nou industria autohtonă, alegând o pereche de pantofi negri din piele lăcuită, cu vârf ascuțit, baretă pe gleznă și accente aurii, de la brandul românesc Musette. Modelul „Camilla A253” are un preț întreg de 849 de lei (circa 171 de euro), însă pe site-ul brandului a putut fi găsit recent și la reducere, la jumătate de preț (424,50 lei).

Astfel, fără a lua în calcul bijuteriile purtate la eveniment, valoarea totală a ținutei alese de Ioana Fâșie pentru cununia civilă este estimată la aproximativ 1.800 de euro.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Sursă foto: Facebook Bihoreanul

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