Meniul spectaculos ales de Cristina Bâtlan pentru petrecerea de nuntă. Ce delicatese au savurat invitații la restaurantul italian

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După o ceremonie civilă încărcată de emoție și rafinament, Cristina Bâtlan și partenerul ei, Traian, au sărbătorit marele pas alături de cei apropiați într-un cadru intim și elegant. Fondatoarea brandului Musette și jurata de la „Imperiul Leilor” și-a răsfățat invitații cu o experiență gastronomică inspirată din bucătăria italiană, unde vedeta serii a fost un preparat cu totul spectaculos.

Răsfăț culinar la nunta Cristinei Bâtlan

Pentru a marca noul capitol din viața de cuplu, Cristina Bâtlan și Traian au ales ca petrecerea să aibă loc la restaurantul cu specific italian Sardin. Atmosfera caldă și exclusivistă a fost dublată de un meniu atent ales, conceput să surprindă papilele gustative ale oaspeților.

Potrivit Click, punctul culminant al ospățului l-au reprezentat pastele pregătite după un ritual culinar autentic și spectaculos: paste proaspete învârtite direct în roata uriașă de parmezan și îmbogățite cu trufe aromate. Pe lângă acest preparat care a atras toate privirile, invitații s-au bucurat de o selecție de vinuri rafinate, menite să pună în valoare aromele mediteraneene.

Finalul festinului a fost la fel de dulce și clasic. Celebrul tiramisu italian, pregătit ca la carte, a completat meniul festiv al serii.

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Cristina Bâtlan, buchet atipic din cale și perle

Eleganța a definit fiecare moment al evenimentului. Cristina Bâtlan a atras toate privirile la Starea Civilă într-o rochie alb-ivoire cu corset, care i-a conturat silueta, purtată alături de o capă din blană așezată lejer pe umeri.

Un detaliu care a ieșit din tiparele clasice de nuntă a fost buchetul de mireasă: un aranjament franțuzesc original, realizat din flori de cală îmbinate delicat cu șiraguri de perle.

Gesturile de apreciere ale prietenilor nu au întârziat să apară, antreprenoarea primind atât de multe buchete încât a fost necesară o mașină întreagă pentru transportarea lor.

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Cum reușește antreprenoarea să se mențină în formă

Dincolo de succesul în afaceri, brandul Musette numărând peste 20 de magazine în țară și în străinătate și o cifră de afaceri ce depășește 16 milioane de euro, vedeta Pro TV acordă o atenție deosebită stilului de viață și imaginii sale. Deși adoptă o alimentație sănătoasă și echilibrată, antreprenoarea mărturisește că secretul prospețimii sale constă în moderație și proceduri minim invazive.

„Mă întrețin cu produse de îngrijire naturale. Bineînțeles, că am și un medic estetician, care îmi face tratamente de mezoterapie destul de des. Am grijă de pielea mea, chiar dacă sunt vegană. Chiar dacă mănânc sănătos, faptul că muncesc mult, că trăiesc în oraș, toate lucrurile astea sunt cumva ca un stres pentru corp și trebuie să compensezi cu ceva, dar să știți că nu exagerez, sunt cumpătată. Am și norocul de o genă bună!”, a dezvăluit Cristina Bâtlan în urmă cu ceva timp.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la cununia Cristinei Bâtlan

Sursă foto: Libertatea, Instagram

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