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Cristian Boureanu, din nou în atenția justiției. Decizia instanței în dosarul în care a fost acuzat de agresiune sexuală

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Dosarul penal în care fostul politician Cristian Boureanu a fost cercetat pentru agresiune sexuală revine pe masa anchetatorilor. Judecătoria Sectorului 1 a admis plângerea formulată de partea reclamantă și a desființat Ordonanța de clasare emisă de procurori.

Hotărârea este definitivă, ceea ce înseamnă că Parchetul va trebui să completeze urmărirea penală în acest caz. Soluția instanței nu reprezintă o stabilire a vinovăției, ci impune reluarea cercetărilor pentru clarificarea tuturor aspectelor.

Istoricul acuzațiilor și evoluția anchetei

Ancheta a început în luna iunie a anului 2025, în urma unei plângeri depuse la poliție de o tânără în vârstă de 23 de ani. Aceasta a reclamat că ar fi fost atinsă în zone intime fără consimțământul său, în timpul unei vizite efectuate la domiciliul fostului deputat, unde se afla însoțită de o prietenă.

Reacția unei apropiate de-a lui Cristian Boureanu, după ce afaceristul a fost acuzat de agresiune sexualăIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

La momentul audierilor, Cristian Boureanu a respins ferm toate acuzațiile care i s-au adus. Fostul politician a susținut în fața anchetatorilor că întreaga situație ar fi fost premeditată și că nu a comis nicio faptă contravențională sau penală.

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În luna februarie a anului 2026, procurorii au dispus clasarea cauzei, apreciind că fapta reclamată nu este prevăzută de legea penală. Soluția a fost contestată de victima presupusului abuz, prin intermediul reprezentantului său legal, care a invocat existența mai multor mijloace de probă la dosar — printre care o înregistrare audio-video, declarații ale martorilor și o expertiză psihologică.

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Explicațiile apărării și ce urmează în procedură

După ce atât procurorul de caz, cât și procurorul ierarhic superior au menținut soluția inițială de clasare, contestarea a fost înaintată instanței de judecată, singura care putea dispune redeschiderea procedurilor, notează Spynews. Avocatul părții reclamante, Bogdan Buneci, a detaliat parcursul juridic al acestui demers:

„Domnul Boureanu a obținut clasarea la parchet. Procurorul de caz a spus că fapta nu e prevăzută de legea penală (referitor la agresiunea sexuală). Am contestat la procurorul ierarhic superior, tot prin plângere, și acela ne-a respins plângerea. Am avut ultima șansă la instanță: la judecătorie am făcut plângere împotriva ordonanței de clasare, iar instanța ne-a admis-o. A desființat ordonanța de clasare și a trimis dosarul înapoi la parchet pentru a se continua cercetările” – a declarat avocatul Buneci, conform sursei amintite anterior.

Avocatul a adăugat că pasul următor depinde de motivarea instanței, existând posibilitatea ca statutul procesual al lui Cristian Boureanu să sufere modificări pe parcursul noilor audieri:

„Nu avem până în momentul acesta motivarea. O să primim și motivarea, să vedem ce pune în vedere parchetului să facă în continuare. Presupun că judecătorul a observat aspecte de natură penală și cred că va fi audiat ca suspect, părerea mea. Adică o să i se schimbe calitatea, a fost chemat ca martor inițial. Eu cred că, dacă s-a anulat ordonanța de clasare, așa mă gândesc, se pune în vedere procurorului să continue urmărirea penală și poate să-l facă și suspect, dar încă nu am motivarea. Când o s-o am, o să o vedem” – a mai spus avocatul

Ca urmare a deciziei instanței, dosarul va reveni la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, unde procurorii urmează să efectueze actele de urmărire penală indicate de judecătorul de cameră preliminară.

Foto – Facebook

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