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Poetul Victor Pânzaru, ucenicul lui Grigore Vieru care a adus literatura letonă în spațiul românesc, a murit la 73 de ani

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Poetul și traducătorul Victor Pânzaru, cunoscut de credincioși drept părintele sau schimonahul Irineu, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, la Mănăstirea Țigănești din raionul Strășeni. Trecerea sa la cele veșnice pe 3 noiembrie a lăsat un gol profund în sufletele celor care i-au admirat creația artistică și i-au urmărit parcursul duhovnicesc. Anunțul dureros a fost confirmat de Uniunea Scriitorilor din Moldova.

De la primele versuri din copilărie la retragerea din viața publică

Născut la 4 februarie 1953 în satul Dragoș Vodă (Iliciovca) din raionul Drochia, Victor Pânzaru a simțit atracția față de cuvântul scris încă de pe băncile școlii primare. Pasiunea sa timpurie pentru lectură și vers a fost răsplătită de comunitate, strada centrală din satul natal purtându-i astăzi numele. Dup ce familia sa s-a mutat în orașul Drochia, tânărul autor a urmat studiile medii, ulterior deschizându-și drumul către universități de prestigiu.

În anul 2009, poetul a luat decizia radicală de a părăsi lumea laică pentru a îmbrățișa calea monahismului la Mănăstirea Curchi, unde a primit numele de Irineu. Ultimii ani din viață și i-a petrecut în rugăciune și liniște la Mănăstirea Țigănești, locul unde și-a dat și ultima suflare.

Mesajul emoționant al familiei

Dispariția poetului a lăsat o amprentă grea asupra celor dragi. Vărul său, Efim Chilari, a transmis un mesaj de bun rămas încărcat de nostalgie și apreciere pentru parcursul impresionant al artistului:

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„Marți, 3 noiembrie 2026, s-a stins din viață vărul meu, cunoscutul poet Victor Pânzaru, născut la 4 februarie 1953. Acum vreo douăzeci de ani s-a retras din viața publică și s-a călugărit la Mănăstirea Curchi, devenind schimonahul Irineu. De mic copil era îndrăgostit de carte, deseori îl vedeam la mica, dar foarte atrăgătoarea bibliotecă din sat. Acolo, în satul Iliciovca (fostul Dragoș Vodă), raionul Drochia, prin clasa a patra a scris primele versuri.

Actualmente, strada centrală din satul natal, o localitate foarte mică, îi poartă numele. Prin anii 1964-1965, familia Pânzaru s-a mutat cu traiul în orașul Drochia, unde vărul Victor a continuat studiile la Școala medie moldovenească nr. 1, actualmente Liceul „Mihai Eminescu”. Mai apoi, Victor a absolvit Universitatea de Stat „Pēteris Stučka’ din Riga, specialitatea filologie letonă. De menționat că a devenit student la această universitate datorită îndemnului și susținerii regretatului poet Grigore Vieru.

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O moștenire literară de excepție și amprenta pe scena culturală

Remarcat în adolescență de marele poet Grigore Vieru, Victor Pânzaru a avut o ascensiune culturală remarcabilă. Creațiile sale au fost incluse în 1975 în celebra antologie „Dintre sute de catarge”, iar nouă ani mai târziu, în 1984, a debutat editorial cu volumul de poezii „Muzeul semințelor”.

Pe lângă operele dedicate adulților și poeziile pentru copii, pregătirea sa academică în filologie letonă la Universitatea din Riga s-a reflectat puternic în activitatea sa de traducător literar. Prin munca sa devotată, Victor Pânzaru a adus literatura letonă mai aproape de cititorii de limbă română, construind punți culturale durabile.

Regretatul scriitor și duhovnic a fost înmormântat joi, 5 noiembrie, la Mănăstirea Țigănești, locul în care și-a găsit pacea în ultimii ani ai vieții.

Foto – Facebook

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