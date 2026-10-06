Cazul Pomohaci 2.0. Cine este Emilian Căruntu, falsul preot care mințea credincioșii că deține icoane făcătoare de minuni și cerea bani pe TikTok

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Lumea bisericească din România este din nou zdruncinată de un caz uluitor. Un bărbat de 38 de ani din județul Botoșani a reușit să îmbrace haina preoțească și să păcălească sute de credincioși timp de aproape un deceniu. Emilian Căruntu, cunoscut în mediul online drept „Părintele Onufrie”, a transformat o gospodărie din comuna Cristinești într-o adevărată pseudo-biserică, adunând donații impresionante atât de la localnici, cât și de la românii din diaspora.

Cum a păcălit Părintele Onufrie credincioșii

Deși fusese caterisit și nu mai avea dreptul de a îmbrăca veșmintele bisericești, bărbatul și-a creat propriul paraclis, dotat cu icoane, odăjdii și obiecte de cult. Fără nicio reținere, „Părintele Onufrie” oficia slujbe, spovedea și făcea masluri, iar pentru a-și extinde piața de „clienți” a apelat la magia rețelelor de socializare.

Transmisiunile sale live pe TikTok și Facebook atrăgeau mii de urmăritori, cărora le cerea bani pentru acatiste, pomeniri și donații pentru paraclis.

Coșmarul s-a terminat odată cu descinderile în forță ale polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Botoșani, care au efectuat nu mai puțin de șapte percheziții domiciliare. Oamenii legii au ridicat haine preoțești, bani și registre de evidență, bărbatul fiind acum cercetat penal pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

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Mărirea și decăderea „fețelor bisericești”: Emilian Căruntu vs. Cristian Pomohaci

Cazul lui Emilian Căruntu amintește izbitor de un alt scandal uriaș care a zguduit România: cel al lui Cristian Pomohaci. Privite în ansamblu, destinele și metodele celor doi bărbați urmează un tipar identic, amândoi reprezentând exemplul clar al imposturei spirituale și al sfidării regulilor bisericești.

Principala asemănare dintre cei doi constă în refuzul categoric de a se supune deciziilor Bisericii Ortodoxe Române. Atât Cristian Pomohaci, cât și Emilian Căruntu au continuat să îmbrace reverenda, să poarte veșminte liturgice și să efectueze rânduieli religioase chiar și după ce au pierdut dreptul de a mai sluji, ignorând complet caterisirea și sancțiunile canonice primite.

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Totodată, ambii s-au remarcat prin capacitatea neobișnuită de a specula credința, buna-credință și vulnerabilitatea emoțională a oamenilor. Atât Pomohaci, cât și Căruntu au reușit să își creeze adevărate comunități de adepți și susținători loiali, care au refuzat să creadă acuzațiile oficiale și au continuat să îi caute pentru sfaturi duhovnicești și rugăciuni.

O altă similitudine majoră este mobilul financiar și modul în care au transformat imaginea de duhovnic într-o sursă generos alimentată de bani. Fie că a fost vorba despre donații directe, taxe pentru pomelnice și acatiste, fie despre susținerea unor spații improvizate de cult, amândoi au obținut foloase materiale consistente de pe urma credincioșilor care căutau minuni și alinare.

Atât Cristian Pomohaci, cât și Emilian Căruntu au ajuns să dea socoteală în fața legii și să fie cercetați în dosare penale pentru infracțiuni economice și de înșelăciune, punând poliția în poziția de a interveni pentru a opri activitățile lor ilegale.

Sursă foto: Facebook

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