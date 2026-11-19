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O descoperire șocantă a avut loc joi dimineață, 19 noiembrie, pe una dintre cele mai circulate artere din Capitală. O adolescentă de doar 17 ani a fost găsită inconștientă pe carosabil, iar medicii ajunși de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Ancheta polițiștilor se concentrează acum pe ipoteza unui accident rutier cu fugă de la locul faptei.

Adolescentă de 17 ani, găsită moartă pe Șoseaua Mihai Bravu

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în jurul orei 07:40. Persoana care a sunat a semnalat prezența unei tinere căzute pe partea carosabilă a Șoselei Mihai Bravu, care nu dădea semne de viață.

Polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere și un echipaj medical s-au deplasat imediat la adresa indicată. Din nefericire, în ciuda intervenției rapide, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul adolescentei, potrivit G4Media.

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Prima ipoteză a autorităților

Potrivit informațiilor preliminare citate de surse din anchetă, oamenii legii iau în calcul varianta unui impact rutier. Mai exact, tânăra de 17 ani ar fi fost lovită de un autoturism, iar conducătorul auto ar fi părăsit locul faptei, fie intenționat, fie fără să realizeze că a acroșat-o pe adolescentă.

Anchetatorii au demarat verificări ample pentru a reconstitui filmul tragediei, urmând să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă pentru a identifica mașina implicată.

Reprezentanții Poliției Rutiere au confirmat intervenția printr-un comunicat, precizând că cercetările sunt în plină desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului.

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„La data de 19 noiembrie a.c., în jurul orei 07:40, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la prezența unei tinere, aflată în stare de inconștiență, pe partea carosabilă a Șoselei Mihai Bravu. Polițiștii Brigăzii Rutiere s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificată o tânără, în vârstă de 17 ani. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care, din păcate, a declarat decesul tinerei”, se arată în comunicatul Poliției Rutiere.

În acest moment, polițiștii efectuează toate demersurile legale pentru a stabili cu exactitate cum a ajuns adolescenta pe carosabil și care a fost cauza exactă a decesului, urmând ca rezultatele medico-legale să ofere răspunsuri clare în acest caz.

Sursă foto: Shutterstock

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