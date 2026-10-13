Toma Cuzin, reținut după ce a provocat un accident rutier. Actorul ar fi condus cu permisul suspendat și după ce ar fi consumat substanțe interzise

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Toma Cuzin a fost reținut marți, 13 octombrie, după ce a produs un accident rutier. Actorul cunoscut pentru rolul lui Firicel din „Las Fierbinți”, ar fi urcat la volan deși avea permisul suspendat. Potrivit unor surse judiciare, acesta ar fi consumat și substanțe interzise.
Toma Cuzin, reținut după ce a provocat un accident rutier
Toma Cuzin a fost reținut după ce a provocat un accident rutier în Teleorman, marți dimineață, 13 octombrie, după ce ar fi urcat la volan deși avea permisul suspendat. Potrivit unor surse judiciare citate de G4Media, actorul ar fi ieșit pozitiv la un test anti-drog.
„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman. În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat”, se arată în comunicatul Poliției.
„La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede”, se mai arată în comunicatul autorităților.