Ian, reținut pentru 24 de ore, după ce a urinat pe scenă. Pe numele trapperului a fost deschis dosar penal

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Trapperul Ian a fost reținut pe 3 octombrie 2026, după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane. Gestul său, surprins de fani și viralizat online, a declanșat o anchetă pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Ian, reținut pentru 24 de ore după ce a urinat pe scenă

Un gest controversat pe scena muzicală a stârnit un val de reacții și a adus consecințe legale severe pentru trapperul Ian. În urma incidentului de la concertul din 2 octombrie 2026, de la Arenele Romane, artistul a fost reținut pentru 24 de ore și sancționat contravențional, notează Digi 24.

Evenimentul a marcat debutul turneului național ”Ian & Azteca” și a adunat sute de fani entuziasmați. Însă atmosfera s-a schimbat radical după ce Ian a șocat audiența printr-un gest considerat nepotrivit: artistul a fost filmat urinând pe scenă, imaginile fiind distribuite rapid pe rețelele sociale. Reacțiile negative nu au întârziat să apară, iar poliția s-a autosesizat imediat.

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Reacția autorităților

Cazul a fost preluat de Secția 14 Poliție din București.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfășurat în Capitală, facem următoarele precizări: În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri. Precizăm că, pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege”, au transmis oamenii legii.

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Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, iar Ian a fost condus la audieri. După analizarea probelor, s-a decis reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Ancheta, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, este încă în desfășurare pentru a se stabili circumstanțele exacte ale evenimentului.

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Sursă foto: Instagram

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