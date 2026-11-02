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Jelly Roll și soția sa, Bunnie Xo, se despart după aproape un deceniu de căsnicie. Cuplul a depus actele de divorț pe 18 mai 2026, în comitatul Williamson, Tennessee, invocând motive personale și o separare amiabilă.

Jelly Roll și Bunnie Xo divorțează după 10 ani de căsnicie

Jelly Roll și Bunnie Xo, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din industria muzicală country, și-au anunțat despărțirea după aproape un deceniu de mariaj. Surse apropiate celor doi au confirmat că separarea este una amiabilă, fiind o decizie personală luată de comun acord.

Cântărețul de muzică country Jelly Roll, în vârstă de 41 de ani, a depus actele de divorț pe 18 mai 2026, în comitatul Williamson, Tennessee. Informația, confirmată de surse din presa americană, a fost inițial publicată de TMZ.

Decizia cuplului vine ca o surpriză, mai ales după ce, în 2023, cei doi și-au reînnoit jurămintele într-o ceremonie emoționantă care celebra legătura lor puternică și drumul parcurs împreună.

„Castelul nostru construit pe nisip a trebuit să se prăbușească, pentru ca noi să putem reconstrui pe un teren solid. Te iubesc atât de mult”, scria Bunnie Xo într-o postare emoționantă pe TikTok, făcând referire la o despărțire temporară din 2018.

Deși a vorbit rar despre dificultățile din relația lor, această confesiune a lăsat să se întrevadă eforturile depuse de ambii parteneri pentru a-și salva căsnicia.

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Premiile Grammy, ultima apariție publică a fostului cuplu

Cei doi au fost întotdeauna un exemplu de iubire pentru fanii lor. La începutul acestui an, în februarie 2026, Jelly Roll și Bunnie Xo au pășit împreună pe covorul roșu al premiilor Grammy, afișând o imagine de cuplu fericit.

Artistul a fost atunci în culmea succesului, câștigând trei premii Grammy, inclusiv pentru „Best Contemporary Country Album” cu albumul său de succes „Beautifully Broken”. În discursul său emoționant, Jelly Roll nu a ezitat să-i mulțumească soției sale pentru impactul pe care l-a avut asupra vieții lui.

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„Nu mi-aș fi schimbat niciodată viața fără tine”, a spus artistul pe scena Grammy, vizibil emoționat.

„Aș fi ajuns mort sau în închisoare. M-aș fi sinucis dacă nu ai fi fost tu și Iisus. Îți mulțumesc pentru asta”, a mai spus el la momentul respectiv.

Căsătoriți din august 2016, Jelly Roll și Bunnie Xo au fost mai mult decât un cuplu; au fost și părinți pentru cei doi copii ai cântărețului din relații anterioare: Bailee Ann, acum în vârstă de 18 ani, și Noah Buddy, de 9 ani. Deși s-au despărțit în 2018, cei doi au reușit să își reconstruiască relația, iar reînnoirea jurămintelor a fost văzută ca un simbol al iubirii lor renăscute.

Cu toate acestea, decizia de a se separa definitiv a fost luată recent, iar cuplul dorește să păstreze detaliile acestei despărțiri în intimitate.

Sursă foto: Profimedia

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