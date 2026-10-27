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Chrishell Stause și G Flip s-au despărțit după mai bine de patru ani împreună. Pe 26 octombrie 2026, Stause a anunțat cu lacrimi în ochi separarea pe Instagram, precizând că o va iubi mereu pe cea care i-a fost soție.

Chrishell Stause și G Flip s-au despărțit

Despărțirea dintre Chrishell Stause și G Flip a șocat fanii, dar a fost însoțită de un mesaj de respect reciproc și iubire. După mai bine de patru ani împreună, relația dintre vedeta din „Selling Sunset” și artista australiană a ajuns la final, G Flip fiind cea care a inițiat separarea, conform unei surse citate de People.

Stause, în vârstă de 45 de ani, a împărtășit vestea într-un videoclip emoționant postat pe Instagram pe 26 octombrie, unde a vorbit deschis despre durerea separării.

„Am o veste destul de dificilă de împărtășit. G și cu mine nu mai suntem împreună. Am decis să abordăm această despărțire publică cu dragoste și respect reciproc. Nu este greu pentru mine, pentru că iubesc această persoană și nu am toate informațiile sau motivele”, a afirmat ea.

Lacrimile și emoțiile nu au lipsit din confesiunea sa, iar Chrishell Stause a recunoscut că despărțirea a fost o lovitură grea: „Mă simt ca un mic eșec. Nu există nimic ce ai putea spune despre mine care să fie mai rău decât ce îmi spun eu însămi. Trebuie doar să mă vindec și să înțeleg totul. Este greu. Este dureros”.

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G Flip a confirmat despărțirea

G Flip, pe numele său real Georgia Flipo, în vârstă de 33 de ani, a confirmat despărțirea printr-o postare pe rețelele sociale, exprimându-și recunoștința pentru momentele petrecute împreună.

„După mai mult de patru ani, Chrishell și cu mine nu mai suntem împreună. O voi iubi mereu, vom împărtăși întotdeauna o conexiune specială și prețuiesc profund amintirile noastre împreună”, a spus artista australiană.

Cele două au adăugat că această perioadă este extrem de dificilă și au cerut intimitate.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Chrishell Stause și G Flip

Povestea dintre Chrishell Stause și G Flip a început cu o întâlnire întâmplătoare de Halloween, în 2021, în timp ce amândoi erau implicate în alte relații. Câțiva ani mai târziu, în mai 2023, ceele două s-au căsătorit într-o ceremonie privată în Las Vegas.

Într-un interviu acordat People în 2025, G Flip a povestit că nunta a fost planificată atât de rapid, încât familiile lor nu au avut timp să participe. Cuplul a organizat ulterior alte ceremonii pentru a include mai mulți apropiați, transformând această tradiție într-un obicei anual.

Relația lor a fost marcată de momente frumoase, dar și de provocări, mai ales în încercarea de a-și întemeia o familie. G Flip și Chrishell Stause au vorbit deschis despre procesul dificil al fertilizării in vitro.

„Pentru oricine trece prin FIV — cupluri gay, cupluri heterosexuale sau persoane singure — este un lucru extrem de greu. Traversăm momente foarte dificile, cu puține vești bune și multe altele rele”, a spus G Flip, adăugând: „La final, trebuie să te sprijini unul pe celălalt și să rămâi o echipă, să nu lași acest proces să distrugă relația sau pe tine ca individ”.

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Sursă foto: Instagram

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