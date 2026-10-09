Mama Oanei Radu a fost atacată de o clientă: „M-a sunat plângând, era speriată”

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Oana Radu și-a deschis sufletul pe rețelele sociale, povestind despre un episod cutremurător care a implicat-o pe mama sa. Potrivit relatărilor cântăreței, femeia ar fi fost victima unui gest violent din partea unei cliente insistente. Incidentul a avut loc în urma unei discuții tensionate, ce s-a încheiat cu o agresiune fizică și furtul unei cutii cu produse.

Mama Oanei Radu, atacată de o clientă

Oana Radu a povestit în mediul online cum mama ei a trecut prin momente de panică după ce a fost atacată de o clientă care i-a furat și o cutie cu produse.

„Astăzi am trecut printr-o experiență extrem de urâtă. Nu eu, mama mea, de fapt. O clientă super insistentă, după câteva discuții cu mama mea, a împins-o. A doborât-o și a luat o cutie (n.r. cu produse). Pur și simplu, vorbeau și, deodată, se vede pe imagini cum ea o împinge, mami se dezechilibrează, cade lângă canapea și fata asta ia cutia și fuge cu ea pe ușă. Mami m-a sunat plângând, era speriată. Astăzi se putea întâmpla o tragedie. Evident că am sunat la poliție”, a relatat Oana Radu pe TikTok.

Cântăreața a explicat că întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere, imaginile arătând clar momentul în care clienta își pierde cumpătul și o împinge pe mama artistei la pământ. Ulterior, agresoarea ar fi fugit cu o cutie de produse, lăsând-o pe femeie în stare de șoc.

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Artista și mama ei au o legătură specială

Pentru Oana Radu, acest episod a fost un șoc emoțional, mai ales că are o relație extrem de apropiată cu mama sa. Originară din Craiova, cântăreața a fost crescută în mare parte de mama sa, tatăl lipsind o perioadă importantă din viața ei.

„Mama a fost stâlpul meu de sprijin. Tot ce sunt azi i se datorează ei”, a declarat artista într-un interviu anterior pentru Click.

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Relația puternică dintre cele două a făcut ca vestea incidentului să o afecteze profund pe Oana Radu.

„Cel mai tare m-a durut să o aud plângând la telefon. Era atât de speriată”, a adăugat artista.

Fără să stea pe gânduri, Oana Radu a contactat poliția, dorind să facă dreptate și să se asigure că astfel de evenimente nu vor mai avea loc. În plus, artista a subliniat importanța solidarității și a sprijinului reciproc în astfel de momente dificile.

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Sursă foto: Instagram

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