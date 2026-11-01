Cine e iubitul Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Denis Bătrînu este videograf și are o relație specială cu fiul artistei

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Oana Tomoioagă trăiește o frumoasă poveste de dragoste departe de luminile reflectoarelor. Deși a trecut printr-o căsnicie eșuată, concurenta de la Asia Express și-a găsit echilibrul și fericirea alături de Denis Bătrînu, bărbatul care i-a cucerit inima și care are o relație specială cu fiul artistei. Află cine este partenerul de viață al cântăreței de muzică populară și cu ce se ocupă acesta.

Cine este iubitul Oanei Tomoiagă

După experiența intensă de pe Drumul Mătăsii, unde concurează alături de Mirela Vaida în show-ul fenomen Asia Express, Oana Tomoioagă se bucură de liniște și armonie pe plan personal. Deși este o prezență discretă când vine vorba despre intimitatea familiei, interpreta de folclor a vorbit deschis despre bărbatul care îi este alături de aproape cinci ani și despre cum arată viața ei sentimentală după divorț.

După separarea de fostul soț, Oana Tomoioagă a ales să fie prudentă înainte de a începe un nou capitol amoros. Fericirea a reapărut însă în viața ei când l-a întâlnit pe Denis Bătrînu. Relația lor, construită pe respect și susținere reciprocă, durează de aproape cinci ani.

Dincolo de sentimentele care îi leagă, Denis are o profesie creativă, legată tot de zona vizuală și artistică. El lucrează ca videograf profesionist, realizând materiale video pentru evenimente private, în special nunți, dar și videoclipuri muzicale. Pasiunea pentru imagine și atenția la detalii se reflectă și în cadrele romantice pe care cei doi le împărtășesc pe rețelele sociale, unde apar adesea zâmbitori și complici.

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Ce criteriu strict a avut concurenta de la Asia Express înainte de a începe relația cu Denis Bătrînu

Pentru Oana Tomoioagă, statutul de mamă a fost întotdeauna pe primul loc. Artista a mărturisit că cel mai important aspect atunci când a decis să acorde o nouă șansă iubirii a fost conexiunea dintre noul partener și fiul ei.

Artista a dezvăluit că Denis nu doar că s-a apropiat rapid de băiat, dar între ei s-a format o legătură de prietenie și afecțiune sinceră.

„Am o relație de patru ani, cinci ani. Am o relație frumoasă, foarte frumoasă. Să știi că nu este ușor să alegi un bărbat în viața ta, pentru că atunci când ai un copil trebuie să ții cont de el prima dată. Dacă primul criteriu după care îți alegi pe cineva este să-l placă pe copilul tău, după care să vezi că-l iubește copilul pe el… Iar relația pe care o am cu Denis de cinci ani de zile mă împlinește foarte tare”, a povestit Oana Tomoiagă.

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Oana Tomoiagă, susținută de iubitul și fiul ei

Participarea la o competiție atât de solicitantă precum Asia Express testează limitele fizice și psihice ale concurenților, iar susținerea de acasă este esențială. Chiar dacă probele din reality show o țin adesea departe de cei dragi, Oana știe că are acasă o echipă unită formată din Denis și fiul ei, care îi urmăresc fiecare pas pe traseu.

Echilibrul găsit alături de Denis îi oferă artistei siguranța și calmul necesare pentru a face față oricăror provocări, fie ele pe scenă, în viața de zi cu zi sau în competițiile televizate.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana Tomoiagă și iubitul ei

Sursă foto: Facebook, Instagram

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