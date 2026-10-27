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Irisha radiază de fericire! La un an și jumătate după despărțirea de fostul partener, milionarul Domenico Perri, artista trăiește un nou început pe plan sentimental. Aceasta a vorbit deschis acum despre omul care i-a cucerit inima și despre transformările care au adus-o în cel mai bun moment al vieții sale.

Irisha are un nou iubit, după despărțirea de Domenico Perri

Irisha și-a luat timp să se regăsească după relația anterioară, încheiată în 2025. A preferat să își vindece complet rănile trecutului înainte de a începe o nouă poveste de iubire.

„Este cineva în viața mea! A trecut un an și jumătate de când m-am despărțit! Dar am vrut să vindec, să zic așa, tot ce era de vindecat din cealaltă relație, ca următoarea să nu resimtă traumele sau lucrurile din trecut care se întâmplaseră rău în cealaltă relație. De aceea am așteptat atât! Acum pot spune că sunt vindecată, dublu vindecată”, a declarat artista pentru Spynews.

În ciuda discreției ei obișnuite, Irisha a mărturisit că noul partener a reușit să o cucerească printr-o abordare complet diferită de ceea ce a trăit până acum.

„Ce a avut diferit, de i-am acordat lui o șansă? Totul! Totul e diferit. Absolut totul. Adică, de la felul în care gândește, felul în care se poartă, felul în care m-a abordat! Totul este foarte diferit, e foarte diferit de tot ce a existat”, a explicat artista.

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Ce a învățat artista după ultima relație

Dincolo de iubirea ce o împlinește, Irisha se află într-un moment de maximă armonie și pe plan personal. Artista a învățat să se iubească și să se respecte, alegând să își pună fericirea pe primul loc.

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„Sunt acolo unde vreau să fiu, sunt exact acolo unde vreau să fiu. Știu că poate sună clișeu, poate sună lipsit de modestie, dar chiar acolo sunt. Nu știu, cred că mi-am urmat inima, sufletul, mi-am urmat ceea ce-mi place să fac, mi-am urmat visurile, mi-am urmat instinctul. M-am concentrat pe mine, da, focusul, focusul a fost pe mine și pe fericirea mea. Da, și când tu faci totul pentru tine, și Universul, și Dumnezeu lucrează pentru tine. Mă iubesc, mă respect și toate astea se întâmplă și din exterior”, a mărturisit ea pentru publicația menționată.

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Sursă foto: Instagram

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