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Cum s-au îmbrăcat vedetele la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026

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Vedetele din România au strălucit pe covorul roșu al Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, desfășurat între 13 și 17 octombrie. Lora, Adelina Pestrițu și Elena Gheorghe sunt doar câteva dintre vedetele care s-au remarcat prin ținute elegante sau apariții îndrăznețe, în armonie cu stilul lor personal.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026

Adelina Pestrițu la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026 (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 23)

Moda, arta și eleganța s-au întâlnit la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, un eveniment spectaculos care a transformat Capitala într-un veritabil podium. Vedetele au strălucit în ținute impecabile, confirmând încă o dată că stilul și rafinamentul sunt la ele acasă.

Ținute care au atras toate privirile

Pe 14 octombrie, Opera Națională București a fost martora unui spectacol de modă ca-n filme. Larisa Udilă, Lora, Ana Baniciu, Andia și Elena Gheorghe s-au numărat printre personalitățile care au impresionat cu alegerile lor vestimentare, fiecare punându-și în valoare stilul unic. Ținutele vedetelor au fost completate cu coafuri elegante și accesorii pe măsură, devenind adevărate surse de inspirație pentru iubitorii de modă.

Printre cei prezenți s-au aflat și Alexia Eram, Gina Chirilă, Geani Olaru și Alin Gălățescu, fiecare având apariții sofisticate care au contribuit la atmosfera vibrantă a evenimentului. De la piese clasice cu detalii moderne până la ținute avangardiste, invitații au demonstrat că moda este o artă în continuă evoluție.

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Bucureștiul, capitala modei

Ediția din acest an, desfășurată între 13 și 17 octombrie, a adus în prim-plan colecțiile primăvară-vară 2027, reunind designeri de renume din România și din țări precum Italia, Ucraina, Republica Moldova, Polonia și Kazahstan. După succesul debutului în calendarul oficial al Săptămânii Modei de la Milano, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a reușit să pună Bucureștiul pe harta globală a modei.

Artă și modă: o fuziune spectaculoasă

O noutate a ediției din 2026 a fost integrarea artei în show-urile de pe scena principală. Fashion Art Division, o secțiune dedicată relației dintre modă și artă contemporană, a debutat cu expoziția „The Body, Elsewhere”. Curatoriată de Charles Moore, aceasta a prezentat lucrări captivante semnate de artiști precum Marta Matioli și Ingrid Farcaș. Expoziția, găzduită la Sala Oglinzilor a Muzeului Național de Artă al României, rămâne deschisă publicului până pe 16 octombrie.

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În plus, momentele de spectacol au fost marcate de prezența Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin“, care a adus un omagiu muzicii clasice printr-o interpretare memorabilă la Sala Tronului.

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Conferințe cu impact pentru viitorul modei

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week nu s-a rezumat doar la podiumuri. În cadrul evenimentului, profesioniști din modă și domenii creative conexe s-au reunit pentru a împărtăși idei și viziuni. Conferința „Design in Dialogue”, desfășurată pe 13 octombrie la Promenada Mall, a adus în prim-plan perspective diverse despre conexiunea dintre modă, arhitectură și artă. Între speakerii remarcabili s-au numărat Doina Levintza, Alexandra Sipa și Amalia Saftoiu, care au vorbit despre universurile lor creative.

La rândul său, evenimentul Fashion Talks, desfășurat la Corinthia Hotel, a fost scena unor discuții de impact despre tendințele globale și viitorul industriei modei. Experți de renume, precum Carlo Capasa, președintele Camerei Naționale a Modei Italiene, și Massimiliano Giornetti, directorul Polimoda, au adus în prim-plan perspective valoroase despre sustenabilitate și inovație în designul vestimentar.

Un viitor promițător pentru designul românesc

Prezentările de modă au debutat în locații emblematice din București, precum Sala Tronului și Opera Națională București. Prima zi a inclus colecții semnate de Rhea Costa, Dualitae și Alexandra Sipa, iar serile următoare au continuat cu branduri precum Vestiaire d’un Oiseau Libre și M.Marquise.

Un moment special al evenimentului a fost prezența Chariot, primul brand de îmbrăcăminte masculină inclus în programul principal al evenimentului, care va avea prezentarea pe 16 octombrie.

Ediția din acest an a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week se va încheia pe 17 octombrie cu un Archive Sale Pop-Up la Cărturești Carusel, oferind publicului șansa de a achiziționa piese unice din colecțiile designerilor participanți. Săptămâna Modei din Capitală confirmă încă o dată că Bucureștiul poate fi un punct de reper pe harta internațională a modei.

Foto: Instagram

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