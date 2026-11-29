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Andreea Bălan și-a trăit mare parte din viață în fața camerelor de filmat, iar relațiile ei amoroase au fost mereu urmărite de public. Puțini își mai amintesc însă că, în urmă cu mulți ani, artista a fost la un pas de căsătorie cu un coleg de breaslă, compozitorul Teo Păcurar.

Povestea de iubire dintre Andreea Bălan și Teo Păcurar

Povestea dintre Andreea Bălan și Teo Păcurar a început în 2004, imediat după ce artista s-a mutat la București. Avea doar 20 de ani și își dorea o carieră solidă. Relația a evoluat rapid, iar în 2005 cei doi s-au logodit.

Totuși, viziunile lor despre viață au început să se bată cap în cap: Teo își dorea să se mute la Bistrița, în timp ce Andreea voia să rămână în Capitală și să pună muzica pe primul loc.

Din cauza acestor priorități diferite, cei doi au decis să pună capăt relației după un an de logodnă. Despre motivele separării, artista a vorbit deschis la vremea respectivă.

„Teo şi-a dorit foarte mult să-şi întemeieze o familie, să avem copii, să ne mutăm împreună la Bistriţa, la părinţii lui şi, dacă iniţial am fost de acord, am realizat totuşi că nu sunt pregătită pentru a avea o familie şi am ales să-mi văd mai departe de cariera mea. Cu Teo am rămas foarte buni prieteni, pentru ca despărţirea să nu fie atât de dureroasă”, spunea Andreea Bălan pentru Cancan.

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Ce s-a întâmplat cu Teo Păcurar

Anii au trecut, iar fiecare a mers pe drumul său. Teo Păcurar s-a căsătorit cu Cristina și au împreună trei copii, două fetițe și un băiețel.

Deși a rămas pasionat de muzică (în trecut fiind compozitor și producător), pe plan profesional s-a reorientat către mediul corporate. S-a angajat în cadrul unei companii germane importante cu fabrică în România, unde a avansat până în funcția de director de zonă.

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Spre deosebire de foștii parteneri ai artistei, Teo a păstrat o discreție absolută, evitând aparițiile televizate sau declarațiile publice despre trecutul său amoros.

De asemenea, Andreea Bălan trăiește și ea o perioadă liniștită pe plan sentimental alături de Victor Cornea, cu care s-a căsătorit în luna mai a acestui an.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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