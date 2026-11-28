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Mirela Vaida le-a arătat celor care o urmăresc pe rețelele sociale cum arată o dimineață pe terasa casei sale din Snagov, aflată chiar lângă pădure. După o noapte lungă petrecută la filmările pentru Revelionul de la Antena 1, prezentatoarea a ieșit în curte la prima oră, desculță și în haine de casă, să prindă primele raze de soare.

Cum arată terasa și curtea Mirelei Vaida de la casa din Snagov

„Asta numesc eu o dimineață frumoasă de toamnă. Abia m-am trezit, sunt în niște pijamale subțiri, desculță, dar atât de mult îmi place să îmi zâmbească soarele”, a spus Mirela Vaida în filmare. La scurt timp, a adăugat: „Simțiți liniștea asta? Soarele acesta? Mi-au înghețat deja tălpile. (…) Noi suntem în povestea noastră liniștită de cer senin și de liniște înghețată de sfârșit de toamnă! Ce frumos!”.

Vedeta a completat imaginile cu un mesaj despre trecerea bruscă de la agitația din platou la calmul de acasă: „Aseară am filmat Revelionul @antena1_oficial, în rochii elegante, gene, pene, șampanie și tocuri înalte! Azi m-am trezit într-o dimineață rece de toamnă, cu tălpile goale pe pământul înghețat, căutând soarele printre arborii seculari, respirând ziua care mă așteaptă și bucurându-mă de liniștea curții mele! E frumoasă și toamna asta târzie!”.

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Casa are și piscină

Prezentatoarea locuiește la Snagov alături de soțul ei, Alexandru Vaida, și cei trei copii ai lor. Locuința are cinci camere, un living generos cu șemineu și un perete de sticlă cu vedere spre grădină, o zonă liniștită unde familia mai zărește uneori căprioare sau mistreți. În curte se află o masă mare, alei pavate cu piatră cubică, un loc de joacă, un mic teren de sport și o piscină. Despre costurile acesteia din urmă, Mirela Vaida a menționat: „În total, cu tot cu amenajarea din jurul ei, piscina m-a costat în jur de 30.000 euro! Nu vă mint!”.

Înainte de cariera din televiziune, Mirela Vaida a activat în muzică. La începutul anilor 2000, cunoscută atunci ca Mirela Boureanu, făcea parte din trupa Ho-Ra. A absolvit studii de Drept și Comunicare, iar primul pas în televiziune l-a făcut în anul 2004, când a prezentat o emisiune matinală alături de Cosmin Seleși.

Foto: Instagram

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