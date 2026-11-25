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Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul Antena Stars cu o amendă de 50.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro), în urma modului în care Mirela Vaida a gestionat o ediție a emisiunii „Acces Direct”. Membrii forului au taxat dur lipsa de empatie a moderatoarei față de părinții unui băiețel de 11 ani aflat în comă.

Antena Stars, amendată de CNA

Ediția vizată de membrii Consiliului a fost difuzată pe data de 2 octombrie și a adus în platou drama unei familii greu încercate. Ionuț și Elena, părinții unui băiat de 11 ani aflat în comă după ce a fost lovit de o mașină, au venit în emisiune pentru a vorbi despre situația fiului lor, internat într-un spital din Iași.

Pe parcursul discuției, însă, intervențiile Mirelei Vaida au provocat indignare în rândul membrilor CNA. Prezentatoarea TV a făcut o serie de afirmații considerate cinice și lipsite de sensibilitate, sugerând chiar că personalul medical ar aștepta decesul copilului pentru a nu fi tras la răspundere.

„Da, dar nu știm exact care este protocolul. Eu vreau să întreb așa: cred că sunteți în cea mai grea luptă a unui părinte, în situația în care dumneavoastră îl vedeți cum este doar pentru faptul că el deschide ochii, clipește și că respiră, voi vă încăpățânați să credeți că el va trăi și că va avea o viață normală, pe de altă parte, doctorii vin și spun cam asta e și e ținut de aparate, adică noi nu putem să îl ținem la nesfârșit doar ca să trăiască. Ei, la un moment dat va trebui să-i… Și atunci, ce așteaptă spitalul? Deci nici nu-l deconectează și așteaptă să cedeze corpul de la sine și să ziceți că uite, s-a întâmplat natural ca să nu fie nimeni de vină”, a declarat Mirela Vaida în direct, potrivit Pagina de Media.

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În plus, moderatoarea a făcut o paralelă între acest caz și scandalul de la Spitalul Sfântul Pantelimon, punând la îndoială deciziile medicilor din Iași fără ca reprezentanții unității medicale să fi fost contactați pentru un drept la replică.

Întrebarea care a stârnit consternare în platou

Un alt moment tensionat al emisiunii s-a petrecut în clipa în care tatăl copilului încerca să explice motivele pentru care familia refuză să renunțe și caută în continuare soluții medicale. Mirela Vaida l-a întrerupt cu o întrebare retorică ce i-a șocat pe membrii CNA.

„Păi da, dar pe de altă parte, tu, ca părinte, ce să faci? Să-i spui: «Da, doamnă, scoateți din priză și hai să-l înmormântăm ca să ne mai luăm de o grijă!». Cum faci?”, a întrebat prezentatoarea, chiar înainte ca bărbatul să mărturisească faptul că băiețelul își mișcă picioarele la comanda lui și că are înregistrări video care confirmă acest lucru.

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În urma analizării imaginilor, CNA a hotărât aplicarea sancțiunii financiare de 50.000 de lei postului Antena Stars. Forul audiovizual a stabilit că prin modul de abordare al subiectului a fost încălcat Articolul 48, alineatul (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, care stipulează clar că: „Orice persoană are dreptul la respectarea intimității în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau un eveniment tragic”.

Sursă foto: Facebook

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