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Deși astăzi este unul dintre cei mai apreciați actori din România, cunoscut atât pentru rolul savuros al lui Celentano din serialul „Las Fierbinți”, cât și pentru performanțele sale dramatice premiate la Gala Gopo, drumul lui Adrian Văncică până la succes a fost plin de surprize. De la visul din adolescență inspirat de Jean-Claude Van Damme, până la anul petrecut ca clovn în Coreea de Sud, pe care îl descrie drept o experiență „mai rea ca în armată”, și durerile fizice pe care i le provoacă personajul care l-a făcut celebru, descoperă povestea mai puțin știută a actorului.

Ce vis avea Adrian Văncică în copilărie

Înainte de a cuceri publicul cu replicile sale spumoase, Adrian Văncică (născut pe 18 martie 1977, la Târgoviște) a fost un elev conștiincios, cu planuri bine stabilite. La vârsta de 18 ani, viitorul actor avea un singur obiectiv major: să intre la Facultatea de Teatru și să își facă meseria atât de bine încât lumea să îl creadă atunci când spune o poezie.

Pe lângă ambițiile profesionale, adolescentul Adrian Văncică avea și o dorință cât se poate de concretă, inspirată din revistele vremii: își dorea să conducă o mașină exact ca a celebrului actor de filme de acțiune Jean-Claude Van Damme.

„La 18 ani mă interesa să intru la facultate și să fiu un actor bun. Nu aveam niciun vis, nicio proiecție în viitor a unor lucruri pe care eu le-aș schimba, doream să învăț să spun o poezie bine și să mă creadă lumea. Atât. (…) Îți spun ce-mi doream: să am un BMW ca al lui Van Damme, cum văzusem într-o poză din revista Bravo. Nu mi s-a realizat dorința, dar mi-am dat seama că pot să-mi doresc alte lucruri, nu sufăr că nu s-a îndeplinit visul ăla”, povestea actorul într-un interviu acordat pentru Pro TV.

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Chiar dacă nu și-a cumpărat mașina la care visa în liceu, Adrian Văncică a reușit să intre primul la UNATC, la clasa regretatului Mircea Albulescu, cu monologul lui Păcală, și mărturisește că realitatea profesională pe care o trăiește astăzi i-a depășit cu mult așteptările din tinerețe.

„Armata” făcută ca clovn la -15 grade, în Coreea de Sud

Puțini știu că, imediat după absolvirea facultății, în 2002, pe când avea 25 de ani, Adrian Văncică a trecut printr-o experiență extremă care i-a călit rezistența fizică și psihică. Actorul a plecat timp de un an în Coreea de Sud, unde a lucrat într-un parc de distracții imens.

Acolo, programul său zilnic presupunea jonglerii, acrobații, clovnerie și spectacole stradale în care îl interpreta pe Zorro, indiferent dacă afară erau -15 grade Celsius sau o căldură sufocantă. Actorul a descris acea perioadă drept „armata pe care n-am făcut-o”, considerând-o cea mai bună școală de disciplină scenică.

„Eu am știut că sunt actor, că nu pot să fac acolo. Nu mă puteam adapta. Starea mea creativă nu s-a adaptat la rigoarea aia asiatică. (…) A fost mai mult decât armată. Nu știu cum e în armată că n-am făcut-o, dar cred că era mai rău ca în armată”, a declarat Adrian Văncică în podcastul „Salvat de Clopoțel”.

Actorul a povestit că s-a întors în țară fără economii, cheltuind banii câștigați inclusiv pe un calculator pe care l-a adus cu avionul, dar cu o certitudine clară asupra drumului său artistic, în ciuda insistențelor angajatorilor sud-coreeni.

„Mi-au spus: «Uite, îți mărim salariul, rezolvăm lucrurile pentru tine. Ce nu-ți place, schimbăm». Nu, eu am terminat. Am văzut cum este, nu mai vreau. (…) Mi-am dat seama că nu e locul meu acolo, mi-am dat seama că drumul meu e altul și că trebuie să mă întorc pe el oricât ar fi de greu, pentru că eu nu am plecat de bucurie, am plecat de greu”, a mărturisit Adrian Văncică.

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Prețul fizic ascuns al rolului Celentano

Personajul Celentano din „Las Fierbinți”, inspirat din trăsăturile a trei oameni reali observați de actor, pare jucat cu o naturalețe dezarmantă, însă în spatele camerelor de filmat se ascunde un efort fizic uriaș.

Adrian Văncică a dezvăluit că, după trei zile consecutive de filmări, se întoarce acasă cu dureri de maxilar, dureri de ochi și febră musculară. Pentru a intra complet în pielea personajului, actorul menține o tensiune musculară continuă la nivelul feței și își defocalizează privirea atât de mult încât, pe platou, abia își mai vede clar colegii.

„Aţi văzut că Celentano are un tic la maxilar. Când am trei zile filmări, una după alta, mă dor ochii pentru că stau tot timpul aşa, cu ochii încrucişaţi, de aceea eu nici nu-mi văd partenerii. Eu în atâtea sezoane nici nu mi-am văzut partenerii ce fac. Pentru că nu-i văd, eu îi aud doar şi îi văd la repetiţii”, a declarat Adrian Văncică, pentru Digi24.

Adrian Văncică, descendent al unui mare savant român

Dincolo de energia debordantă de pe micile ecrane, de pe scena Teatrului Nottara sau din show-urile de stand-up comedy pe care le susține cu casa închisă inclusiv în Londra, Adrian Văncică este un om tăcut, observator și extrem de discret.

Puțini cunosc faptul că, pe linie maternă, actorul este descendent al ilustrului savant, agronom și economist român Ion Ionescu de la Brad.

În viața privată, departe de lumina reflectoarelor, își găsește liniștea la pescuit și alături de familie. Este căsătorit cu Elena Văncică (supervizor de scenariu și secretar de platou), împreună cu care are două fete, Mara și Thea, pe care a ales să le țină departe de expunerea publică.

„România pe care o fac eu e o Românie veselă. Cred că din alea 360 de grade din România, un grad sau măcar jumătate dintr-un grad îl acopăr și eu. Iar dacă lumea mă percepe ca pe un actor de comedie, cred că eu asta fac: o Românie un pic veselă”, a mai declarat Adrian Văncică pentru Pro TV.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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