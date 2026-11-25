Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gabi Bădălău a deschis un nou proces pentru a-și înscrie fiul cel mic, Nicolas, la o școală din București, fără acordul mamei, Claudia Pătrășcanu.

Gabi Bădălău a deschis un nou proces împotriva Claudiei Pătrășcanu

Lupta pentru custodia celor doi copii ai Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău continuă, iar miza actuală este înscrierea fiului lor cel mic, Nicolas, la o școală din București. Afaceristul a deschis un nou proces pentru a obține în instanță suplinirea acordului fostei sale soții, care nu ar fi de acord cu această decizie.

Nicolas locuiește de mai multe luni alături de tatăl său, iar Gabi Bădălău susține că băiețelul refuză să se întoarcă la Constanța, unde se află mama și fratele său mai mare, Gabriel. „De cinci luni, Nicolas își manifestă constant dorința de a locui cu mine și refuză să se întoarcă la Constanța, situație consemnată atât de DGASPC Giurgiu, cât și de DGASPC Constanța”, a declarat Bădălău pe Instagram, menționând că următorul termen în instanță este programat pentru 4 decembrie.

Citește și: Claudia Pătrășcanu îl atacă din nou pe Gabi Bădălău: „Copilul meu este filmat și înregistrat, apoi umilit de acești inumani”

Claudia Pătrășcanu a mers din nou să își vadă fiul, acasă Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu încearcă de luni de zile să-și aducă fiul acasă, la Constanța, considerând că refuzul acestuia ar putea fi influențat de tatăl său. Artista a făcut mai multe eforturi de a-și vedea copilul, inclusiv o vizită recentă la casa familiei Bădălău din Bolintin. Pe rețelele sociale, Claudia și-a exprimat indignarea și durerea cu privire la situația tensionată. „Sunt în Bolintin, i-au luat telefonul copilului pentru că știau că ajung astăzi. Îmi țineți copilul departe de mine și fratele lui de 6 luni. Este inuman ce trăiesc eu și copilul meu care nu poate să fie copil liber”, a scris vedeta pe Instagram.

De cealaltă parte, Gabi Bădălău a reacționat, oferind propria perspectivă asupra incidentului. Afaceristul susține că Nicolas a ieșit la poartă pentru a-și vedea mama, dar că tensiunile dintre cei doi părinți ar putea afecta relația copilului cu mama sa. „Am ieșit cu Nicolas la poartă, mama lui l-a văzut, a vorbit cu el și l-a îmbrățișat. Din păcate, copilul reacționează atunci când consideră că mama lui minte și face scandal. Cred că tocmai această atitudine îl îndepărtează de ea. Nicolas îi cere un singur lucru: să îl înțeleagă și să îi respecte dorința de a locui cu tatăl său”, a mai scris Gabi Bădălău în mediul online.

Foto: Instagram;

Urmărește-ne pe Google News