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Christie Miller, o creatoare de conținut apreciată în mediul online, care și-a documentat cu mult curaj lupta împotriva cancerului la sân în stadiul patru, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Înainte de a pleca, aceasta a pregătit un ultim videoclip pentru comunitatea ei, plin de optimism, recunoștință și lecții de viață.

Christie Miller și-a anunțat propria moarte pe Instagram

Vestea tristă a fost făcută publică chiar de pe contul de Instagram al lui Christie Miller, pe 23 noiembrie, printr-o înregistrare realizată înainte ca boala să o răpună. Îmbrăcată într-un costum colorat, de tip piñata, fidelă spiritului ei vesel, influencerița și-a luat rămas-bun de la urmăritori într-un mod cu totul aparte.

Încă din primele secunde ale clipului, Christie Milller a vorbit deschis despre plecarea ei din această lume, mărturisind că se simte împăcată și fericită la gândul că îl va revedea pe regretatul ei soț, Mark Miller, care a murit în anul 2025, răpus de cancer pancreatic.

„Dacă vedeți acest videoclip, înseamnă că am murit. Așa este. Am trecut dincolo. Acum stau alături de iubitul meu”, a spus Christie, în timp ce pe fundal rulau imagini emoționante cu ea și partenerul ei de viață.

Deși despărțirea a adus multă durere în rândul celor care i-au urmărit povestea, creatoarea de conținut a ținut să sublinieze că pleacă fără niciun regret și într-o stare de „fericire absolută”.

„Dacă vă este dor de mine, vă rog să fiți triști. Este normal să simțiți tristețe, dar fiți și fericiți pentru că am reușit să petrecem timp împreună – fie că ne-am cunoscut personal, fie că ne-am întâlnit întâmplător sau ne știm dintotdeauna. Ce știu cu siguranță este că viața e minunată. Viața este exact așa cum o facem noi să fie”, a transmis ea.

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Lecția de viață lăsată moștenire urmăritorilor

Diagnosticată cu cancer în 2022, Christie Miller, care se autointitula „Chief Joy Officer” (Directorul Bucuriei), a explicat că, în ultimele clipe, a reușit să atingă o liniște interioară profundă, bazată pe iubire, pace, recunoștință și bucurie.

„Nu îmi permit să alunec din aceste stări. Da, poți simți bucurie chiar și atunci când ești în doliu. Poți fi împăcat știind că urmează să mori. Totul este bine și ține doar de alegerea emoției pe care vrem să o trăim în acel moment. Am trăit o viață frumoasă, fără regrete”, a mai mărturisit ea.

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În încheierea mesajului său, influencerița le-a oferit fanilor un ultim sfat prețios, îndemnându-i să își trăiască viața fără teamă și fără să țină cont de părerile celor din jur.

„Ultimul meu sfat pentru voi este să ieșiți în lume și să vă trăiți viața. Simțiți frica și acționați oricum. Încetați să vă mai pese de ce crede oricine altcineva. Oamenii sunt mult prea preocupați de propriile vieți, nu stau să își facă griji pentru voi. Ieșiți și găsiți bucuria în fiecare zi”, a conchis Christie Miller.

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Sursă foto: Instagram

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