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Un tânăr activist din Olanda, cunoscut pentru curajul cu care a vorbit despre traumele și abuzurile din sistemul de protecție a tinerilor, s-a stins din viață prin eutanasie la vârsta de 28 de ani. Jason Bhugwandass și-a anunțat singur sfârșitul printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale, lăsând în urmă o poveste de viață tulburătoare, marcată de suferință, dar și de o luptă neobosită pentru drepturile celor vulnerabili.

Un activist de 28 de ani a murit prin eutanasie

Vineri, 20 noiembrie, urmăritorii lui Jason Bhugwandass au citit un mesaj de adio scris chiar de el: „Dragi prieteni, vecini și urmăritori, am murit”.

La doar 28 de ani, tânărul a ales eutanasia după ce a îndurat ani la rând dureri fizice și psihice greu de suportat.

Jason se confrunta de mult timp cu o tulburare de stres posttraumatic severă, iar în ultimul an starea lui s-a degradat dramatic. Pe lângă afecțiunile psihice, a dezvoltat o tulburare neurologică funcțională și sindromul Lance-Adams, două probleme medicale grave care i-au răpit complet capacitatea de a duce o viață independentă.

Copilăria marcată de violență și traumele din sistemul de protecție

Drumul lui Jason a fost presărat cu greutăți încă din primii ani de viață. A crescut într-o familie instabilă, unde violența domestică era prezentă, iar depresia și gândurile suicidare au apărut devreme. Ulterior, a ajuns în sistemul olandez de îngrijire instituționalizată pentru tineri.

În loc să primească sprijinul și protecția de care avea nevoie, Jason a fost internat luni întregi în unități psihiatrice de înaltă securitate, cunoscute sub numele de secții ZIKOS, unde a fost plasat în mod repetat în izolare. Aceste experiențe traumatizante i-au declanșat o tulburare de stres posttraumatic severă.

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Jason Bhugwandass de la victimă la o voce puternică pentru cei neascultați

După ce a reușit să iasă din acel mediu, Jason Bhugwandass și-a transformat propria durere într-o misiune publică. A început să vorbească deschis despre abuzurile din centrele pentru tineri și să lupte pentru reforma unui sistem pe care îl cunoștea din interior, devenind un sprijin real pentru cei care nu aveau curajul sau posibilitatea să se facă auziți.

În ultimul an, însă, sănătatea i s-a prăbușit. Nu a mai putut merge, a început să aibă ticuri severe și ajungea frecvent la camera de gardă. În ultimele săptămâni de viață nu se mai putea descurca singur, motiv pentru care s-a mutat într-un centru de îngrijire, unde a primit sprijinul și atenția personalului.

Chiar și în fața sfârșitului, tânărul activist nu a regretat lupta pe care a dus-o, deși i-a afectat profund sănătatea.

Potrivit LadBible, el a mărturisit că ar fi făcut exact aceeași alegere dacă ar fi putut da timpul înapoi: „Viața mea a devenit imposibil de trăit, dar suferința altora a devenit vizibilă. De aceea, a meritat”.

În aceeași postare, le-a mulțumit celor care i-au rămas alături, amintindu-i și pe cei care l-au abandonat, iar la final a lăsat un îndemn simplu și emoționant: „Aveți grijă unii de alții, de copii, atât cei aflați în sistemul de protecție, cât și cei din afara lui, și, vă rog, aveți grijă și de porumbeii mei”.

Care a fost ultima dorință a tânărului activist

Cu doar câteva zile înainte de a muri, Jason a trăit un ultim moment de liniște. Cu sprijinul organizației Stichting Ambulance Wens, care împlinește dorințele persoanelor aflate în stadii terminale sau cu mobilitate sever afectată, tânărul a fost dus la mare pentru ultima dată.

În imaginile surprinse pe plajă, Jason apare zâmbind alături de cei dragi, reușind să se bucure de clipă în ciuda suferinței.

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Cine a fost Jason Bhugwandass

Jason Bhugwandass a fost un activist olandez pentru drepturile omului și un bărbat transgender implicat activ în comunitatea LGBTQ+. În anul 2022, a fost ambasador Pride Amsterdam și a impresionat opinia publică atunci când a apărut fără tricou pe panourile unei campanii, lăsând la vedere cicatricile provocate de automutilare pentru a încuraja discuțiile sincere despre sănătatea mintală.

Implicarea sa a fost răsplătită cu numeroase distincții: în 2021 a fost numit „Omul anului din Amsterdam”, în 2024 a primit premiul pentru drepturile omului Clara Meijer-Wichmann Penning, iar în 2026 a fost distins cu Hedendaagse Hervormers Prijs.

După dispariția sa, apropiații i-au adus un omagiu emoționant, amintind empatia lui rară: „Știa ce înseamnă să nu fii ascultat. Și a continuat să-i asculte pe cei pe care ceilalți nu îi ascultau”.

La rândul său, premierul olandez Rob Jetten a transmis un mesaj prin care a subliniat că lupta purtată de Jason împotriva abuzurilor din sistemul de îngrijire a tinerilor merită tot respectul și aprecierea.

Sursă foto: Instagram

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