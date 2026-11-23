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Regizorul și profesorul David Esrig s-a stins din viață duminică, la vârsta de 91 de ani, în orașul german Passau, unde a continuat să lucreze cu studenții până la o vârstă înaintată. Vestea dispariției sale a fost anunțată de Radio România și transmisă mai departe de numeroși oameni de teatru, printre care și artista Ada Milea.

David Esrig a murit la 91 de ani

David Esrig s-a născut pe 23 septembrie 1935, la Haifa, într-o familie de origine română care s-a întors în țară în 1938. După cel de-Al Doilea Război Mondial, familia s-a mutat la București, unde tânărul Esrig a absolvit cursurile de regie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Între 1959 și 1961, a condus studioul de actorie al Teatrului Evreiesc de Stat, iar din 1961 a început colaborarea cu Teatrul de Comedie, condus atunci de Radu Beligan.

Pe această scenă a lucrat îndeaproape cu actori remarcabili, printre care Mircea Albulescu, Dem Rădulescu, Sanda Toma și, în special, Gheorghe Dinică și Marin Moraru. În 1963 l-a distribuit pe Dinică, aflat la început de drum, în rolul principal din spectacolul „Umbra”. Doi ani mai târziu, montarea sa cu piesa „Troilus și Cresida” de William Shakespeare a cucerit publicul din străinătate și i-a adus Marele Premiu pentru regie la Festivalul Teatrului Națiunilor de la Paris, trofeu împărțit cu italianul Franco Zeffirelli. În 1966, la Belgrad, Esrig a împărțit o altă distincție importantă cu Jerzy Grotowski.

Între 1959 și 1961, a condus studioul de actorie al Teatrului Evreiesc de Stat, iar în 1961 a început una dintre cele mai importante perioade ale carierei sale, odată cu activitatea de la Teatrul de Comedie din București, condus la acea vreme de Radu Beligan. Acolo a colaborat cu actori care aveau să devină nume de referință ale scenei românești, printre care Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Rădulescu și Sanda Toma.

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David Esrig și spectacolele care i-au adus notorietatea

Unul dintre spectacolele care i-au adus notorietate a fost „Umbra”, de Evgheni Șvarț, montat în 1963. În rolul principal l-a distribuit pe Gheorghe Dinică, aflat atunci la începutul carierei. Doi ani mai târziu, a urmat spectacolul „Troilus și Cresida”, după William Shakespeare, o montare curajoasă, care a atras atenția criticilor și a publicului din străinătate.

Succesul internațional nu a întârziat să apară. La Festivalul Teatrului Națiunilor de la Paris, spectacolul „Troilus și Cresida” a obținut Marele Premiu pentru regie, la egalitate cu producția semnată de celebrul regizor italian Franco Zeffirelli.

În 1966, David Esrig a împărțit un alt mare premiu, la Belgrad, cu Jerzy Grotowski, una dintre personalitățile marcante ale teatrului mondial. Spectacolele sale au ajuns, de-a lungul timpului, pe scene importante din Praga, Berlin, Weimar, Veneția și Viena. Printre montările sale de referință s-au numărat și „Capul de rățoi” și „Nepotul lui Rameau”, în care au strălucit Marin Moraru și Gheorghe Dinică.

Regizorul a vorbit întotdeauna cu admirație despre actorii alături de care a lucrat și despre seriozitatea cu care aceștia își tratau profesia. „Cum să devii un actor mare, dacă nu faci sacrificii? Actori ca Marinuș sau Dinică nu se cruțau deloc”, mărturisea David Esrig în 2016, la moartea lui Marin Moraru.

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De ce a părăsit România în 1973. Regizorul și-a continuat cariera în Germania

În ciuda succesului și a recunoașterii internaționale, David Esrig nu a fost ferit de cenzura regimului comunist. Două dintre spectacolele sale, „Așteptându-l pe Godot”, de Samuel Beckett, și „Furtuna”, de William Shakespeare, au fost interzise de autorități. În aceste condiții, în 1973, regizorul a decis să părăsească România. A locuit inițial în Franța, unde a colaborat cu Théâtre National de Chaillot din Paris, iar ulterior s-a stabilit în Germania.

Din 1979, a predat la Universitatea de Teatru din München și și-a continuat activitatea artistică pe scene europene. Nu s-a îndepărtat însă niciodată de vocația pedagogică, fiind preocupat de descoperirea și formarea tinerelor talente.

În anii ’90, a pus bazele propriei instituții de învățământ artistic, Academia de Teatru și Film Athanor, înființată în 1993, la Burghausen, în Bavaria. Proiectul său a devenit o școală importantă pentru pregătirea actorilor și dezvoltarea unor noi metode de educație teatrală. În 2014, academia s-a mutat la Passau și a dobândit statutul de instituție de învățământ superior finanțată de statul german. David Esrig a susținut că teatrul trebuie privit și studiat ca o adevărată știință, iar metoda sa de lucru punea accent pe legătura dintre corp, gândire și emoție.

David Esrig a revenit adesea în țară după 1990

Chiar dacă și-a petrecut o mare parte din viață în străinătate, regizorul nu a rupt legătura cu România. După 1990, a revenit periodic în țară, unde a susținut conferințe, cursuri și ateliere pentru tinerii actori. A revenit inclusiv asupra spectacolului „Așteptându-l pe Godot”, montarea care îi fusese interzisă în perioada comunistă, oferindu-i astfel o nouă viață pe scena românească.

Regizorul a purtat un respect uriaș pentru dăruirea celor cu care a lucrat. „Cum să devii un actor mare, dacă nu faci sacrificii? Actori ca Marinuș sau Dinică nu se cruțau deloc”, mărturisea David Esrig în 2016, la moartea lui Marin Moraru.

Deși spectacole precum „Capul de rățoi” sau „Nepotul lui Rameau” au ajuns la Praga, Berlin, Weimar, Veneția sau Viena, cenzura comunistă i-a interzis montările „Așteptându-l pe Godot” și „Furtuna”. Din această cauză, regizorul a părăsit România în 1973. A lucrat inițial la Théâtre National de Chaillot din Paris, iar apoi s-a stabilit în Germania, unde din 1979 a început să predea la Universitatea de Teatru din München.

În 1993, la Burghausen, a înființat Academia de Teatru și Film Athanor, instituție mutată în 2014 la Passau și finanțată de statul german. Acolo și-a dezvoltat propria metodă de pregătire a tinerilor, abordând teatrul ca pe o știință bazată pe legătura directă dintre corp, gândire și trăire.

După căderea regimului comunist, David Esrig a venit des în România pentru conferințe și cursuri dedicate noilor generații și a pus din nou în scenă piesa „Așteptându-l pe Godot”. A primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor universități din România și Republica Moldova, iar numele său a fost inclus pe Aleea Celebrităților din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Sursă foto: Facebook

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