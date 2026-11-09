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Doliu în cinematografia franceză. Actrița Angèle Metzger a murit la 27 de ani

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Lumea artistică franceză este zguduită de pierderea fulgerătoare a actriței Angèle Metzger, care s-a stins din viață la doar 27 de ani. Tânăra, recunoscută pentru rolul din serialul ”Chair Tendre”, a fost găsită fără suflare în localitatea Les Pavillons-sous-Bois, în apropierea unei parcări subterane.

Actrița Angèle Metzger a murit la 27 de ani

Angèle Metzger era considerată una dintre cele mai promițătoare figuri ale cinematografiei și televiziunii franceze. În 2022, rolul său din producția ”Chair Tendre” a propulsat-o în atenția publicului larg și i-a deschis porțile unei cariere artistice cu potențial uriaș. Din păcate, drumul său profesional a fost curmat brusc, lăsând în urmă o mare de întrebări și un gol imens în inimile fanilor și ale colegilor.

Potrivit Le Parisien, actrița a fost găsită fără viață sâmbătă dimineață, la baza unei clădiri din Les Pavillons-sous-Bois, în apropierea Parisului. Clădirea găzduia Centrul comunal de acțiune socială (CCAS), iar circumstanțele tragicului eveniment sunt încă învăluite în mister. Primele informații sugerează o posibilă cădere de la înălțime, însă anchetatorii nu au confirmat această ipoteză.

Imaginile de pe camerele de supraveghere ar putea fi esențiale pentru elucidarea cazului. Potrivit surselor, Angèle Metzger a fost surprinsă trecând de o barieră pentru a pătrunde într-un spațiu interzis publicului, unde, ulterior, ar fi avut loc căderea fatală. Poliția din Livry-Gargan investighează toate detaliile și încearcă să reconstituie ultimele clipe din viața actriței.

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Actrița era la începutul unei cariere promițătoare

Angèle Metzger era la începutul unei cariere ce promitea să fie strălucitoare. În ciuda vârstei fragede, tânăra reușise să atragă atenția publicului și a criticilor deopotrivă. Serialul ”Chair Tendre” i-a adus recunoaștere națională și a demonstrat că talentul său avea potențialul de a străluci pe termen lung.

Moartea ei prematură ridică numeroase întrebări și umbrește lumea artistică cu o pierdere greu de acceptat.

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La momentul actual, autoritățile franceze continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Deși există indicii care sugerează o cădere accidentală, această ipoteză nu a fost încă confirmată oficial.

Medicii ajunși la locul unde a fost descoperită actrița nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Sursă foto: Getty

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