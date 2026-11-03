Fotbalistul Jesus de Miguel a murit la 30 de ani, după un fault violent. Reacția lui Gerard Pique

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O veste cutremurătoare a aruncat lumea sportului într-un doliu profund. Ceea ce trebuia să fie doar un meci aprins de fotbal s-a transformat într-un coșmar fără sfârșit: atacantul Jesus de Miguel s-a stins din viață pe un pat de spital, la nici 24 de ore după un impact violent pe teren, lăsând în urmă o familie devastată și mii de fani încremeniți de durere.

Fotbalistul Jesus de Miguel a murit la 30 de ani

Tragedia a lovit pe neașteptate marți dimineață, la un spital din Tenerife, frângând destinul unui tânăr sportiv aflat în plină putere, la doar 30 de ani. În ultimele minute ale confruntării dintre Tenerife și Andorra, contând pentru etapa a 12-a din liga secundă spaniolă, Jesus de Miguel a căzut victima unui atac extrem de dur din partea portarului advers, Jesus Owono.

Transportat de urgență la spital, fotbalistul a luptat pentru viață, însă zorii zilei au adus vești dramatice. Reprezentanții clubului din Insulele Canare au avertizat inițial că starea jucătorului s-a agravat critic peste noapte, pentru ca, puțin mai târziu, să fie nevoiți să dea cumplita veste a decesului.

Durerea celor care l-au cunoscut și i-au fost alături în vestiar este de necuprins. Într-o declarație oficială copleșitoare, încărcată de o suferință palpabilă, CD Tenerife și-a luat rămas-bun de la atacantul său.

„Chinuiți de durere, cu un nod în gât și nevenindu-ne să credem că acest lucru este adevărat, CD Tenerife vă comunică tragica trecere în neființă, marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00, a lui Jesús de Miguel Alameda. Nu există cuvinte de mângâiere; nu există absolut nimic care să poată alina acest sentiment debordant de tristețe. Suntem alături de familia sa devastată, alături de cei dragi, alături de toată suflarea Tenerife, care astăzi plânge pentru acest deznodământ crud. Familia lui Jesus de Miguel mulțumește fiecărei expresii de sprijin primite și solicită, de asemenea, din inimă, cel mai mare respect pentru intimitatea lor în aceste momente teribile”, se arată în mesajul clubului postat pe X.

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Cine a fost Jesus de Miguel

Jesus de Miguel și-a construit drumul pas cu pas, prin dăruire și pasiune curată pentru fotbal. Format la academiile cluburilor Lugo Fuenlabrada și Leganes, atacantul a debutat la seniori pentru Leganes B, îmbrăcând ulterior tricoul unor echipe precum Internacional Madrid, Fuenlabrada, Union Adarve, Navalcarnero, Unionistas și Castellon.

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Marea confirmare a venit în 2025, când a semnat o înțelegere pe trei sezoane cu Tenerife. A fost o mutare de bun augur: cu o energie debordantă, el a devenit un veritabil erou local, contribuind din plin la promovarea echipei în LaLiga 2 grație celor 11 goluri și 7 pase decisive reușite în 29 de apariții.

Cotat la 500.000 de euro pe site-urile de specialitate, fotbalistul evoluase în 6 partide în actuala stagiune, căutând primul gol al sezonului, o căutare curmată brutal de o clipă fatidică pe gazon.

Reacția lui Gerard Pique

Gerard Pique se afla pe stadionul Heliodoro Rodríguez la meciul de luni seara, el fiind acționar majoritar și președinte al celor de la FC Andorra.

„Îmi pare atât de rău. Odihnește-te în pace, Jesús”, a scris fostul fotbalist pe rețelele sociale.

La rândul său, clubul patronat de Gerard Pique, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul fostului atacant.

„Cu inimile frânte și devastate, dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui Jesús de Miguel, tuturor coechipierilor, prietenilor și echipei CD Tenerife. Odihnească-se în pace.”, a fost mesajul postat pe contul oficial de X al clubului FC Andorra.

Sursă foto: X

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