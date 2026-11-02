Cristian Tudor Popescu, atac dur după ce Marcel Ciolacu s-a afișat pentru prima dată cu Sorina Docuz: „A scos-o în sfârșit ca suport pentru haina de blană!”

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Prima apariție oficială a cuplului Marcel Ciolacu – Sorina Docuz la un eveniment monden de anvergură a stârnit un val de reacții și comentarii acide. Invitați la o petrecere fastuoasă din Timișoara, cei doi au atras toate privirile, însă ținuta sofisticată a partenerei fostului premier – o haină de blană devenită rapid subiect de dezbatere națională – nu a scăpat de ochiul critic al lui Cristian Tudor Popescu. Într-o tiradă spumoasă și plină de ironii, gazetarul a făcut o paralelă neașteptată între opulența din prezent și tabuurile din epoca de aur a dictaturii.

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, filmați pentru prima dată împreună

După luni întregi de speculații și apariții discrete, Marcel Ciolacu și partenera sa, Sorina Docuz, au decis să nu se mai ascundă de ochii lumii. Cei doi au sosit împreună sâmbătă seară, 31 octombrie, la Timișoara, pentru a lua parte la botezul celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Evenimentul a fost unul de gală, adunând laolaltă miniștri și lideri social-democrați, printre care și nașul micuțului, Sorin Grindeanu. Atmosfera a fost întreținută de celebrul artist italian Al Bano, dar adevărata atracție a serii s-a dovedit a fi intrarea spectaculoasă a cuplului, marcată de piesa vestimentară purtată de Sorina Docuz: o haină de blană spectaculoasă, care a atras instantaneu atenția presei și a invitaților.

Cristian Tudor Popescu, ironii tăioase despre apariția Sorinei Docuz la brațul lui Marcel Ciolacu

Invitat la B1TV, gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat în stilul său inconfundabil debutul monden al celor doi, taxând dur modul în care a fost aleasă această etalare publică.

„Domnul Ciolacu a scos-o pe doamna Cocuz sau… Docuz, cum se numește dânsa, de care auzisem cu toții de mult… A scos-o în sfârșit acum ca suport pentru haina de blană. A scos-o în lume, că până acum nu s-a întâmplat acest lucru. În felul ăsta s-au eliberat doamna și domnul Ciolacu de blestemul Elenei Ceaușescu. Unul dintre motivele căderii lui Nicolae și Elena Ceaușescu știți care a fost?”, a afirmat gazetarul.

CTP a continuat expunerea cu o rememorare a vremurilor în care luxul vestimentar era un privilegiu exclusivist, inaccesibil chiar și doamnelor din cercurile înalte ale regimului.

„Tovarășele de muncă și luptă ale activiștilor și securiștilor de rang înalt, care mai veneau și ei cu respectivul consort pe la niște chermeze organizate de cuplul Ceaușescu cu diverse ocazii, ferească Dumnezeu să fi îmbrăcat vreuna o blană mai de Doamne-ajută! Pentru că, în foarte scurt timp, consortul ei ar fi avut probleme mari de tot să-și mențină funcția. Și chiar funcțiile vitale. Ar fi avut probleme și tovarășa de muncă și luptă”, a mai spus gazetarul.

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CTP dă de pământ cu parada blănurilor scumpe

Continuându-și raționamentul, Cristian Tudor Popescu a explicat frustrările ascunse ale nomenclaturii din trecut în comparație cu gestul de paradă asumat în prezent la evenimentele protipendadei politice.

„Și atunci a apărut un fenomen de frustrare teribilă printre activiștii și securiștii de rang înalt plecând de la neveste. Nu puteau, domne, să-și arate blănurile. Numai tovarășa noastră, «prinos de dragoste îi înălțăm», Elena Ceaușescu, putea să apară în blănuri de tigru, de nurcă, de vulpe argintie. Ba chiar și într-o într-o haină de jaguar, din blană de jaguar, care a stârnit un imens scandal în Suedia când s-a dus cu blana acolo unde oamenii aveau alte idei despre protecția animalelor”, a continuat gazetarul

„Ei, asta a fost una dintre cauzele căderii lui Ceaușescu. Nu puteau tovarășele tovarășilor să-și arate ținutele de lux. Și să știți că mi-a spus și mie o doamnă de nivel înalt odată: «Vara oricine se îmbracă și poate să arate bine cu o bluză, cu o fustă, cu o rochie, las’ că e vară, e cald. Abia iarna se vede cine are toalete adevărate!». E un gest de libertate, arc peste timp al urmașilor nomenclaturii ceaușiste”, a adăugat CTP.

Opulență sau kitsch? Cum vede Cristian Tudor Popescu reacția publicului

Privind dincolo de apariția vestimentară, Cristian Tudor Popescu a taxat și modul în care electoratul percepe astfel de imagini extravagante afișate la brațul politicienilor.

„Mare parte dintre ei, dintre votanții PSD și AUR, nu sunt revoltați de ce au văzut. Ei consideră că tovarășii e firesc să aibă bijuterii, blănuri, mașini de lux și așa mai departe pentru că sunt tovarăși. Și nu e nevoie să spună de unde au banii ăștia. Un singur lucru așteaptă votanții lor: «Să ne dea și nouă! Pot să fure, dar să ne dea și nouă». Asta e speranța. Nu apare aici o respingere morală: «Vă bateți joc de noi cu kitsch-ul ăsta îngrozitor», că-i și un kitsch ce-am văzut aici”, a concluzionat gazetarul.

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Apărarea lui Marcel Ciolacu: misterul blănii din Marele Bazar din Istanbul

În ciuda controverselor aprinse din mediul online și a speculațiilor din presă – unde haina purtată de Sorina Docuz a fost inițial evaluată la sume exorbitante, de până la 14.000 sau 15.000 de euro –, Marcel Ciolacu a ținut să lămurească situația financiară a ținutei.

Fostul premier a precizat că piesa vestimentară a fost, de fapt, mult mai accesibilă: ar fi costat aproximativ 500 de euro și ar fi fost cumpărată pe 7 august direct din Marele Bazar din Istanbul de sora Sorinei Docuz. Chiar și cu această explicație, apariția celor doi rămâne una dintre cele mai comentate premiere din peisajul monden și politic autohton.

Sursă foto: Captură video, Hepta

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