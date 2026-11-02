CRBL, prima reacție după zvonurile că s-a despărțit de Olga Guțanu: „Oamenii nu mai filtrează”

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CRBL reacționează după ce s-a zvonit că el și Olga Guțanu, mai tânără cu 23 de ani decât el, s-au despărțit. Speculațiile au apărut după ce amândoi au șters de pe rețelele sociale fotografiile lor împreună.

CRBL, prima reacție după zvonurile că s-a despărțit de Olga Guțanu

CRBL și Olga Guțanu formează un cuplu de mai bine de doi ani, însă recent au generat speculații privind o potențială despărțire după ce au șters din mediul online toate fotografiile lor împreună. CRBL a făcut primele declarații după zvonurile despărțirii de Olga Guțanu. „Viața personală va fi din ce în ce mai departe de voi”, a spus artistul pentru Spynews.ro.

Într-o lume în care viața personală a persoanelor publice devine adesea un spectacol public, CRBL a decis să facă un pas în spate. Deși zvonurile despre o posibilă despărțire de iubita sa, Olga Guțanu, au luat cu asalt rețelele sociale după ce fotografiile lor împreună au dispărut, artistul a pus punct speculațiilor. Artistul a vorbit despre decizia de a păstra discreția și despre adevărul din spatele relației sale de peste doi ani.

După divorțul său, CRBL și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, mai tânără cu 23 de ani decât el. Relația lor a fost una deschisă, cei doi participând împreună la evenimente mondene și împărtășind detalii din viața personală pe rețelele sociale. Dar această expunere nu a fost lipsită de provocări, iar diferența de vârstă dintre cei doi a atras critici dure din partea publicului.

„Nu, nu neapărat m-a afectat, mă afectează ce se întâmplă în lume, în general. E o răutate gratuită mult prea agresivă. Și oamenii, generații noi, generații vechi, nu contează, da? Că nu putem să-i punem pe toți la un loc, dar e mult, e mult prea mult, știi?”, a explicat CRBL, pentru sursa citată.

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CRBL: ”Oamenii nu mai filtrează”

Într-o eră în care viața privată este tot mai des expusă, CRBL a luat o decizie importantă. „Viața personală va fi din ce în ce mai departe de voi, o să încerc s-o țin cât mai aproape de mine, ca să pot să mă bucur mai mult”, a declarat el pentru Spynews.ro. Cântărețul a explicat că, din dorința de a se concentra pe carieră și pe muzică, a făcut un pas înapoi de la expunerea relației sale în mediul online.

Astfel, dispariția pozelor cu Olga Guțanu de pe conturile sale de socializare nu este un semn al unei rupturi, ci mai degrabă o alegere conștientă de a proteja intimitatea. De altfel, recent, la un eveniment monden, CRBL și Olga și-au făcut apariția împreună.

În ciuda valului de comentarii negative la începutul poveștii sale alături de Olga, CRBL a reușit să își păstreze echilibrul. „Oamenii nu mai filtrează. Oamenii sunt cumva într-un mecanism din ăsta care se rostogolește și atunci… muzică. CRBL = muzică. Da, suntem bine”, a spus artistul cu sinceritate.

Mesajul lui CRBL este clar, nu-și mai dorește ca viața lui privată să fie un subiect de dezbatere publică.

Foto: Instagram; Capturi YouTube

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