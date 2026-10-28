  MENIU  
Home > Video > Andreea Popescu, despre Rareș Cojoc și noua lui iubită: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? A scăpat de mine” / EXCLUSIV

Andreea Popescu, despre Rareș Cojoc și noua lui iubită: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? A scăpat de mine” / EXCLUSIV

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andreea Popescu a făcut declarații sincere despre fostul ei soț, Rareș Cojoc, și despre rapiditatea cu care acesta și-a refăcut viața sentimentală după divorț. Invitată la Fresh by Unica, Andreea a vorbit despre felul în care vede iubirea adevărată și a explicat de ce, din punctul său de vedere, atunci când sentimentele pentru un om sunt cu adevărat profunde, este greu să construiești într-un timp scurt o nouă poveste de dragoste.

Andreea Popescu, ironie fină la adresa lui Rareș Cojoc: „A scăpat de mine”

Invitată la Fresh by Unica, Andreea Popescu a făcut o serie de declaraţii despre noua relaţie a lui Rareş Cojoc. Acesta formează în prezent un cuplu cu fotomodelul Claudia Dumitru. Cei doi și-au asumat public relația la câteva luni după divorțul lui de Andreea Popescu, iar ulterior au făcut și pași importanți în relația lor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus punct unei relații de aproximativ 15 ani, în urma căreia au trei copii. Cei doi și-au oficializat divorțul în primăvara acestui an, după ce Andreea anunțase public că mariajul lor a ajuns la final.

La scurt timp după divorț, Rareș Cojoc a vorbit despre sentimentele pe care încă le avea pentru fosta soție și a susținut că își dorise să salveze căsnicia. Acesta declara că iubirea sa pentru Andreea nu se consumase în momentul despărțirii și că a ales să se retragă atunci când a realizat că sentimentele nu mai sunt reciproce.

La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia Dumitru, în ipostaze romantice în Mauritius, de ziua modelului. Ce mesaj i-a transmis dansatorul

Citeşte şi: Cum arată penthouse-ul în care locuiește Andreea Popescu: „O să vedeți că se pot face niște lucruri faine cu puțin”

Wow, ce iubită frumoasă are Alexuc de la Asia Express! Sportivul se iubește cu Antonia de peste un deceniu și au planuri mari de nuntă! „Ea mi-a fost mereu alături”. FOTO
Wow, ce iubită frumoasă are Alexuc de la Asia Express! Sportivul se iubește cu Antonia de peste un deceniu și au planuri mari de nuntă! „Ea mi-a fost mereu alături”. FOTO
Recomandarea zilei

Câteva luni mai târziu, Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au început să se afișeze împreună, iar la sfârșitul lunii iulie fotomodelul a publicat prima imagine de cuplu cu acesta, din vacanță.

Acesta este și contextul în care Andreea Popescu a făcut, la Fresh by Unica, o serie de declarații cu privire la felul în care vede ea evoluția lucrurilor.

Cu umor și ironie, Andreea a mărturisit că i-a spus fostului soț că ar trebui să îi mulțumească pentru despărțire.

„Am zis să îmi mulțumească că a scăpat de mine. Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? I-am zis: Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții. Că ai scăpat de mine”, a declarat Andreea Popescu la Fresh by Unica.

Rareș Cojoc și-ar fi dorit ca mariajul cu Andreea Popescu să continue

Andreea nu neagă faptul că fostul soț a încercat să salveze relația lor. Din contră, aceasta spune că Rareș își dorea foarte mult să rămână împreună.

„El și-a dorit foarte mult această căsnicie și a dorit să nu ne despărțim”, a spus Andreea.

Problema, din perspectiva ei, era alta. Andreea Popescu nu mai credea că schimbările de care relația lor avea nevoie ar fi putut fi unele de durată.

„Eu nu am crezut și el știe în ce n-am crezut eu. Eu nu cred că un om se poate schimba la 180 de grade așa, dintr-o dată. Nu cred. Te schimbi, dar nu durează. Adică nu te schimbi pe bune”, a explicat ea.

După divorț, viața sentimentală a lui Rareș Cojoc a intrat din nou în atenția publicului. Relația sa cu Claudia Dumitru a evoluat rapid. În septembrie, presa a relatat că cei doi s-au mutat împreună chiar în casa în care Rareș locuise anterior cu Andreea și copiii lor.

Andreea Popescu, despre cât de repede și-a refăcut Rareș Cojoc viața

Fără să transforme discuția într-un atac direct la adresa fostului soț, Andreea Popescu a ținut să precizeze că vorbește și la modul general despre felul în care înțelege ea iubirea.

În opinia sa, dacă ai iubit profund un om, este foarte greu ca într-o perioadă relativ scurtă să fii pregătit pentru o nouă relație stabilă.

„Tu când iubești o persoană cu adevărat, din tot sufletul tău, așa cum spui, și din toată inima ta, este imposibil ca după o lună, două, trei, cinci, șase, șapte, un an să-ți refaci viața așa. Este imposibil”, a declarat ea.

Andreea a subliniat însă că aceasta este convingerea sa personală și că și-o asumă, chiar dacă știe că poate stârni reacții.

„Eu așa cred, eu îmi asum ceea ce spun. O să deranjeze”, a adăugat ea.

Pentru Andreea Popescu, diferența este între încercarea unui om de a depăși o despărțire și construirea unei noi povești de iubire stabile.

„Când iubești cu adevărat, se vede în timp, în ani. Sunt femei sau bărbați care nu și-au refăcut viața după ani de zile”, a mai spus vedeta.

„Timpul ne-a arătat altceva”

Declarațiile Andreei devin cu atât mai interesante în contextul în care Rareș Cojoc vorbise după separare despre cât de mult și-ar fi dorit să salveze căsnicia.

Întrebată dacă felul în care fostul soț vorbise despre despărțire a pus-o pe ea într-o lumină mai puțin favorabilă, Andreea a refuzat să spună că Rareș ar fi mințit în legătură cu sentimentele sale.

Din contră, crede că ceea ce simțea el în momentul respectiv putea fi cât se poate de real.

„Eu cred că a simțit ce a simțit atunci și a fost adevărat. Cred că atunci el a crezut că asta simte. Dar nici el nu știa. Timpul ne-a arătat altceva”, a spus Andreea Popescu.

Cu alte cuvinte, Andreea nu pune neapărat sub semnul întrebării sinceritatea declarațiilor făcute de Rareș imediat după despărțire, însă consideră că evoluția ulterioară a vieții sale sentimentale i-a oferit ei o perspectivă diferită asupra acelor sentimente.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru s-au mutat împreună

Relația dintre Rareș Cojoc și Claudia Dumitru a avansat considerabil în ultimele luni. După ce și-au asumat public povestea de iubire în vara acestui an, cei doi s-au mutat împreună în septembrie.

Andreea Popescu a vorbit anterior și despre acest pas și a recunoscut că situația nu este lipsită de emoții, însă spune că a ales să prioritizeze liniștea celor trei copii.

„Eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor”, declara Andreea, explicând că relația sa actuală cu Rareș este bazată pe comunicare și respect.

Mai mult, Andreea a cunoscut-o personal pe Claudia Dumitru. Vedeta a explicat că a ales să fie deschisă unei astfel de întâlniri tocmai pentru a exista armonie în familie și pentru ca cei mici să nu fie puși la mijloc între adulți. Prima întâlnire dintre cele două ar fi decurs bine.

Recent, relația dintre Rareș și Claudia pare să fi făcut încă un pas important: cei doi au plecat în vacanță în Mauritius împreună cu cei trei copii ai lui Rareș și ai Andreei Popescu.

Andreea Popescu: „Pe mine mă interesează copiii mei să fie bine”

În ciuda părerilor sale despre iubire și despre rapiditatea cu care un fost partener își poate reconstrui viața sentimentală, Andreea spune că nu vrea să transforme relația cu Rareș într-un conflict.

Întrebată dacă simte că fostul soț îi mai poartă ranchiună după divorț, vedeta a preferat să nu vorbească în numele lui.

„Nu știu, asta știe el. Sincer, nu știu”, a răspuns Andreea.

Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a plecat în vacanță cu iubita și copiii lorIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Pentru ea, prioritatea este alta.

„Pe mine mă interesează foarte mult copiii mei să fie bine”, ne-a mai spus vedeta.

Este, de altfel, direcția pe care Andreea Popescu a susținut-o constant după divorț: indiferent de emoțiile existente între foștii parteneri și de faptul că fiecare își construiește acum propria viață, relația dintre ei trebuie să rămână una funcțională pentru cei trei copii.

În cadrul interviului Fresh by Unica, Andreea Popescu a vorbit despre mult mai multe subiecte personale: copilărie, familie, căsnicia cu Rareș Cojoc, maternitate, divorț, momentele dificile din ultimul an, relația cu copiii, independență, vindecare și felul în care privește iubirea în prezent.

Urmărește ediția integrală Fresh by Unica cu Andreea Popescu pe canalul de YouTube Unica și pe pagina de Facebook Unica pentru a descoperi întreaga conversație și toate declarațiile făcute de aceasta.

Sursa video şi foto: Ringier şi Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
GSP.ro
Cornel Dinu își vinde vila cu 6 camere și 7 băi: „Finisaje premium”. Prețul solicitat
Cornel Dinu își vinde vila cu 6 camere și 7 băi: „Finisaje premium”. Prețul solicitat
Click.ro
Victoria Lungu, dezamăgită de schimbarea fiicei sale după ce s-a cuplat cu Alex Gîlcă: „Bărbații vin și pleacă!”
Victoria Lungu, dezamăgită de schimbarea fiicei sale după ce s-a cuplat cu Alex Gîlcă: „Bărbații vin și pleacă!”
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
Relatia despre care putini au stiut: Marina Voica si Laurentiu Cazan s-au iubit cu PATOS. Ce spune artistul acum despre solista: «Noi am ramas...»
Relatia despre care putini au stiut: Marina Voica si Laurentiu Cazan s-au iubit cu PATOS. Ce spune artistul acum despre solista: «Noi am ramas...»
Citește și...
Calculele calificării Craiovei după victoria lui Dinamo: „Va reuși Coelho cu rezervele ce n-a reușit Reghecampf cu titularii?”
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum se verifică dacă un frigider consumă mai mult decât ar trebui
Wesley Franca și Amanda Martins divorțează la un an de la nuntă. Fotbalistul, acuzat de infidelitate: „Am văzut cu ochii mei”
O româncă este legătura între Donald Trump, Jeffrey Epstein și abuzurile sexuale asupra tinerelor. „Eforturi disperate ale Departamentului de Justiție de a-l acoperi pe președinte”, acuză democrații
Aurel Pădureanu, transformare incredibilă. Artistul a slăbit peste 20 de kg fără dietă. Cum arată acum!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Victoria Lungu, revoltată după ce fiica ei nu a primit nicio scrisoare în Asia Express. Artista susține că totul a fost planificat pentru audiență: „Ar trebui să-i dau în judecată”
Victoria Lungu, revoltată după ce fiica ei nu a primit nicio scrisoare în Asia Express. Artista susține că totul a fost planificat pentru audiență: „Ar trebui să-i dau în judecată”
„Pentru mine e o satisfacție!” Ce face Andra în spatele camerelor atunci când fiica ei e pe platourile de filmare
„Pentru mine e o satisfacție!” Ce face Andra în spatele camerelor atunci când fiica ei e pe platourile de filmare
Proiecte speciale
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
Doliu în România! A murit prezentatorul adorat de generații întregi.. Acum a venit vestea pe care nimeni nu și-ar fi dorit să o audă vreodată
Doliu în România! A murit prezentatorul adorat de generații întregi.. Acum a venit vestea pe care nimeni nu și-ar fi dorit să o audă vreodată
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China. Ce s-a întâmplat: „12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu…”
Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China. Ce s-a întâmplat: „12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie. Mărturisirea dureroasă
Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie. Mărturisirea dureroasă
Insula iubirii, reclamată la CNA de Salvați Copiii. Ce nemulțumiri are organizația
Insula iubirii, reclamată la CNA de Salvați Copiii. Ce nemulțumiri are organizația
Gina Pistol, despre provocările noului proiect imobiliar al familiei: „Dacă mă apucam doar de una, nu o mai făceam pe cealaltă”. Ea și Smiley își construiesc două case simultan
Gina Pistol, despre provocările noului proiect imobiliar al familiei: „Dacă mă apucam doar de una, nu o mai făceam pe cealaltă”. Ea și Smiley își construiesc două case simultan
Previziunile astrologului Camelia Pătrășcanu pentru începutul anului 2027. Ce zodie trage lozul norocos
Previziunile astrologului Camelia Pătrășcanu pentru începutul anului 2027. Ce zodie trage lozul norocos
Răzvan Kovacs rupe tăcerea după ce a ajuns la notar cu Ema Oprișan: „Prefer să păstrez pentru mine bucuria asta”
Răzvan Kovacs rupe tăcerea după ce a ajuns la notar cu Ema Oprișan: „Prefer să păstrez pentru mine bucuria asta”
Observator News
Fructele de vară care se culeg la final de toamnă în România. Un kilogram costă 40 de lei
Fructele de vară care se culeg la final de toamnă în România. Un kilogram costă 40 de lei
Libertatea pentru Femei
Îi recunoști? Din păcate, el a murit de tânăr și ne-a rupt inimile, dar uite ce s-a aflat acum despre ea, actrița pe care o urmăream zilnic în serialul adolescenței noastre. Incredibil, dar adevărat! Are 67 de ani și…
Îi recunoști? Din păcate, el a murit de tânăr și ne-a rupt inimile, dar uite ce s-a aflat acum despre ea, actrița pe care o urmăream zilnic în serialul adolescenței noastre. Incredibil, dar adevărat! Are 67 de ani și…
E oficial! Cât a plătit statul român pentru deplasările externe ale Primei Doamne Mirabela Grădinaru. La suma asta chiar nu se aștepta nimeni. Opt deplasări a bifat partenera lui Nicușor Dan
E oficial! Cât a plătit statul român pentru deplasările externe ale Primei Doamne Mirabela Grădinaru. La suma asta chiar nu se aștepta nimeni. Opt deplasări a bifat partenera lui Nicușor Dan
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
O mai țineți minte pe Mona Muscă, fostul ministru al Culturii? Cum arată astăzi și ce s-a aflat despre ea. Știrea a generat valuri de reacții
O mai țineți minte pe Mona Muscă, fostul ministru al Culturii? Cum arată astăzi și ce s-a aflat despre ea. Știrea a generat valuri de reacții
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Relatia despre care putini au stiut: Marina Voica si Laurentiu Cazan s-au iubit cu PATOS. Ce spune artistul acum despre solista: «Noi am ramas...»
Relatia despre care putini au stiut: Marina Voica si Laurentiu Cazan s-au iubit cu PATOS. Ce spune artistul acum despre solista: «Noi am ramas...»
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Peste 21.000 de flacoane cu medicamente pentru hipertensiune, retrase din farmacii. Cât de mare este riscul pentru pacienți
Peste 21.000 de flacoane cu medicamente pentru hipertensiune, retrase din farmacii. Cât de mare este riscul pentru pacienți
Dezastru feroviar: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. „Sunt mulți morți”, spune un martor
Dezastru feroviar: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. „Sunt mulți morți”, spune un martor
Ce să ai în casă în luna noiembrie pentru noroc, belșug și protecție: 8 obiecte care alungă ghinionul
Ce să ai în casă în luna noiembrie pentru noroc, belșug și protecție: 8 obiecte care alungă ghinionul
Medic oncolog: 7 obiceiuri care pot reduce riscul de CANCER de sân. TOATE femeile ar trebui să le știe
Medic oncolog: 7 obiceiuri care pot reduce riscul de CANCER de sân. TOATE femeile ar trebui să le știe
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Libertatea
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Lista de localități lovite de fenomene meteo extreme. Avertizări nowcasting ANM de cod roșu și portocaliu
Lista de localități lovite de fenomene meteo extreme. Avertizări nowcasting ANM de cod roșu și portocaliu
Permisul auto, reguli noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate, dependență de alcool sau afecțiuni de vedere
Permisul auto, reguli noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate, dependență de alcool sau afecțiuni de vedere
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton