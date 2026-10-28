Andreea Popescu, despre Rareș Cojoc și noua lui iubită: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? A scăpat de mine” / EXCLUSIV

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Andreea Popescu a făcut declarații sincere despre fostul ei soț, Rareș Cojoc, și despre rapiditatea cu care acesta și-a refăcut viața sentimentală după divorț. Invitată la Fresh by Unica, Andreea a vorbit despre felul în care vede iubirea adevărată și a explicat de ce, din punctul său de vedere, atunci când sentimentele pentru un om sunt cu adevărat profunde, este greu să construiești într-un timp scurt o nouă poveste de dragoste.

Andreea Popescu, ironie fină la adresa lui Rareș Cojoc: „A scăpat de mine”

Invitată la Fresh by Unica, Andreea Popescu a făcut o serie de declaraţii despre noua relaţie a lui Rareş Cojoc. Acesta formează în prezent un cuplu cu fotomodelul Claudia Dumitru. Cei doi și-au asumat public relația la câteva luni după divorțul lui de Andreea Popescu, iar ulterior au făcut și pași importanți în relația lor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus punct unei relații de aproximativ 15 ani, în urma căreia au trei copii. Cei doi și-au oficializat divorțul în primăvara acestui an, după ce Andreea anunțase public că mariajul lor a ajuns la final.

La scurt timp după divorț, Rareș Cojoc a vorbit despre sentimentele pe care încă le avea pentru fosta soție și a susținut că își dorise să salveze căsnicia. Acesta declara că iubirea sa pentru Andreea nu se consumase în momentul despărțirii și că a ales să se retragă atunci când a realizat că sentimentele nu mai sunt reciproce.

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Câteva luni mai târziu, Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au început să se afișeze împreună, iar la sfârșitul lunii iulie fotomodelul a publicat prima imagine de cuplu cu acesta, din vacanță.

Acesta este și contextul în care Andreea Popescu a făcut, la Fresh by Unica, o serie de declarații cu privire la felul în care vede ea evoluția lucrurilor.

Cu umor și ironie, Andreea a mărturisit că i-a spus fostului soț că ar trebui să îi mulțumească pentru despărțire.

„Am zis să îmi mulțumească că a scăpat de mine. Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? I-am zis: Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții. Că ai scăpat de mine”, a declarat Andreea Popescu la Fresh by Unica.

Rareș Cojoc și-ar fi dorit ca mariajul cu Andreea Popescu să continue

Andreea nu neagă faptul că fostul soț a încercat să salveze relația lor. Din contră, aceasta spune că Rareș își dorea foarte mult să rămână împreună.

„El și-a dorit foarte mult această căsnicie și a dorit să nu ne despărțim”, a spus Andreea.

Problema, din perspectiva ei, era alta. Andreea Popescu nu mai credea că schimbările de care relația lor avea nevoie ar fi putut fi unele de durată.

„Eu nu am crezut și el știe în ce n-am crezut eu. Eu nu cred că un om se poate schimba la 180 de grade așa, dintr-o dată. Nu cred. Te schimbi, dar nu durează. Adică nu te schimbi pe bune”, a explicat ea.

După divorț, viața sentimentală a lui Rareș Cojoc a intrat din nou în atenția publicului. Relația sa cu Claudia Dumitru a evoluat rapid. În septembrie, presa a relatat că cei doi s-au mutat împreună chiar în casa în care Rareș locuise anterior cu Andreea și copiii lor.

Andreea Popescu, despre cât de repede și-a refăcut Rareș Cojoc viața

Fără să transforme discuția într-un atac direct la adresa fostului soț, Andreea Popescu a ținut să precizeze că vorbește și la modul general despre felul în care înțelege ea iubirea.

În opinia sa, dacă ai iubit profund un om, este foarte greu ca într-o perioadă relativ scurtă să fii pregătit pentru o nouă relație stabilă.

„Tu când iubești o persoană cu adevărat, din tot sufletul tău, așa cum spui, și din toată inima ta, este imposibil ca după o lună, două, trei, cinci, șase, șapte, un an să-ți refaci viața așa. Este imposibil”, a declarat ea.

Andreea a subliniat însă că aceasta este convingerea sa personală și că și-o asumă, chiar dacă știe că poate stârni reacții.

„Eu așa cred, eu îmi asum ceea ce spun. O să deranjeze”, a adăugat ea.

Pentru Andreea Popescu, diferența este între încercarea unui om de a depăși o despărțire și construirea unei noi povești de iubire stabile.

„Când iubești cu adevărat, se vede în timp, în ani. Sunt femei sau bărbați care nu și-au refăcut viața după ani de zile”, a mai spus vedeta.

„Timpul ne-a arătat altceva”

Declarațiile Andreei devin cu atât mai interesante în contextul în care Rareș Cojoc vorbise după separare despre cât de mult și-ar fi dorit să salveze căsnicia.

Întrebată dacă felul în care fostul soț vorbise despre despărțire a pus-o pe ea într-o lumină mai puțin favorabilă, Andreea a refuzat să spună că Rareș ar fi mințit în legătură cu sentimentele sale.

Din contră, crede că ceea ce simțea el în momentul respectiv putea fi cât se poate de real.

„Eu cred că a simțit ce a simțit atunci și a fost adevărat. Cred că atunci el a crezut că asta simte. Dar nici el nu știa. Timpul ne-a arătat altceva”, a spus Andreea Popescu.

Cu alte cuvinte, Andreea nu pune neapărat sub semnul întrebării sinceritatea declarațiilor făcute de Rareș imediat după despărțire, însă consideră că evoluția ulterioară a vieții sale sentimentale i-a oferit ei o perspectivă diferită asupra acelor sentimente.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru s-au mutat împreună

Relația dintre Rareș Cojoc și Claudia Dumitru a avansat considerabil în ultimele luni. După ce și-au asumat public povestea de iubire în vara acestui an, cei doi s-au mutat împreună în septembrie.

Andreea Popescu a vorbit anterior și despre acest pas și a recunoscut că situația nu este lipsită de emoții, însă spune că a ales să prioritizeze liniștea celor trei copii.

„Eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor”, declara Andreea, explicând că relația sa actuală cu Rareș este bazată pe comunicare și respect.

Mai mult, Andreea a cunoscut-o personal pe Claudia Dumitru. Vedeta a explicat că a ales să fie deschisă unei astfel de întâlniri tocmai pentru a exista armonie în familie și pentru ca cei mici să nu fie puși la mijloc între adulți. Prima întâlnire dintre cele două ar fi decurs bine.

Recent, relația dintre Rareș și Claudia pare să fi făcut încă un pas important: cei doi au plecat în vacanță în Mauritius împreună cu cei trei copii ai lui Rareș și ai Andreei Popescu.

Andreea Popescu: „Pe mine mă interesează copiii mei să fie bine”

În ciuda părerilor sale despre iubire și despre rapiditatea cu care un fost partener își poate reconstrui viața sentimentală, Andreea spune că nu vrea să transforme relația cu Rareș într-un conflict.

Întrebată dacă simte că fostul soț îi mai poartă ranchiună după divorț, vedeta a preferat să nu vorbească în numele lui.

„Nu știu, asta știe el. Sincer, nu știu”, a răspuns Andreea.

Pentru ea, prioritatea este alta.

„Pe mine mă interesează foarte mult copiii mei să fie bine”, ne-a mai spus vedeta.

Este, de altfel, direcția pe care Andreea Popescu a susținut-o constant după divorț: indiferent de emoțiile existente între foștii parteneri și de faptul că fiecare își construiește acum propria viață, relația dintre ei trebuie să rămână una funcțională pentru cei trei copii.

În cadrul interviului Fresh by Unica, Andreea Popescu a vorbit despre mult mai multe subiecte personale: copilărie, familie, căsnicia cu Rareș Cojoc, maternitate, divorț, momentele dificile din ultimul an, relația cu copiii, independență, vindecare și felul în care privește iubirea în prezent.

Urmărește ediția integrală Fresh by Unica cu Andreea Popescu pe canalul de YouTube Unica și pe pagina de Facebook Unica pentru a descoperi întreaga conversație și toate declarațiile făcute de aceasta.

Sursa video şi foto: Ringier şi Facebook

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