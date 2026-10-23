Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat prima casă împreună: „Un pas foarte important în relația noastră”. Cum a reacționat Cristina Ciobănașu la veste

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Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut un pas important în relația lor, achiziționând prima locuință împreună: un apartament la parter, cu o grădină mică. Cei doi speră să se mute până în primăvară.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat prima casă împreună

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut un pas major în relația lor, anunțând achiziționarea primei locuințe împreună. Într-un interviu pentru Spynews, actorul a vorbit despre decizia lor de a opta pentru un apartament cu grădină, deși inițial visau la o casă cu o curte. „Este un sentiment minunat, mai ales că este prima noastră locuință cumpărată împreună și un pas foarte important în relația noastră. De fapt, nu este chiar o casă, ci un apartament la parter, cu o grădină mică, care ne-a cucerit din prima”, a declarat Vlad Gherman.

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Căutarea unui loc pe care să-l poată numi „acasă” nu a fost deloc ușoară pentru cuplu. În noiembrie 2025, Vlad a dezvăluit că procesul de selecție a fost marcat de provocări. „Prețurile ridicate și compromisurile legate de amplasare și transport ne-au făcut să amânăm decizia. Am văzut multe proprietăți, dar nimic nu părea să se potrivească perfect nevoilor noastre.”

În cele din urmă, apartamentul de la parter, însoțit de o grădină, a fost alegerea perfectă. Acum, cei doi sunt în plin proces de amenajare a noii lor locuințe și speră să se mute până la începutul primăverii. „Abia acum începem procesul de amenajare și sperăm să ne mutăm până în primăvară. Ne dorim să transformăm acest loc în «acasă», un spațiu care să ne reprezinte pe amândoi. Este un vis pentru care am muncit și pe care ne bucurăm enorm că îl putem trăi împreună!”, a mai spus actorul pentru Spynews.

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Cum a reacționat Cristina Ciobănașu la veste

Printre cei care au apreciat postarea cuplului s-a numărat și Cristina Ciobănașu, fosta logodnică a lui Vlad Gherman. Cei doi actori au format un cuplu timp de nouă ani, însă, după despărțire, au reușit să păstreze o relație cordial, mai ales că încă lucrează împreună. Cei doi prezintă emisiunea „Happy Cafe” la Happy Channel.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu din august 2021 și sunt căsătoriți din 2024. Cei doi s-au cunoscut cu mai mulți ani în urmă, la castingul pentru serialul „Fructul oprit”. Atunci însă, fiecare avea pe altcineva. Actorii au devenit un cuplu mai târziu, după ce s-au despărțit de foștii parteneri și au devenit prieteni pe platourile de filmare ale serialului „Adela”.

Foto: Instagram

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