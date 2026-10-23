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Fanii lui Babasha cred că el și logodnica lui, Mălina Ciubotariu, s-au despărțit după ce au observat mai multe lucruri care dau de bănuit.

Babasha și Mălina Ciubotariu s-au despărțit?

Babasha și Mălina Ciubotariu dau de înțeles că relația lor s-a încheiat sau trece printr-o etapă perioadă dificilă. Cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram. În plus, imaginile cu ei doi de pe contul artistului au dispărut. Aceste două lucruri i-au determinat pe admiratorii lor dacă nu cumva relația lor a ajuns la final. Cu toate acestea, niciunul nu a confirmat despărțirea până la momentul prezent.

Babasha și Mălina s-au cunoscut când el era în liceu, iar ea la facultate, între ei fiind o diferență de vârstă de aproape trei ani. Mălina a apărut în videoclipul primei piese a lui Babasha, însă a fost dragoste la prima vedere doar pentru el. Cei doi au devenit un cuplu mai târziu, când el s-a mutat la București.

„A fost dragoste la a 18-a vedere. Pe Mălina o știu de foarte mult timp, e din Bacău și în prima mea piesă lansată, ea este protagonista. Este mai mare decât mine cu 2 ani și 11 luni. Când am lansat eu prima mea melodie, ceva foarte copilăresc, nici nu eram major, 16-17 ani, ea era deja la facultate în București.

De atunci îmi plăcea de ea, ziceam că e o gagică șmecheră, dar nu mă bagă asta în seama, că-s puștan. Ulterior m-am mutat și eu la București și ne-am întâlnit în mai multe episoade, întâmplător, într-un mod frumos. Și la melodia «Nebună», tot ea este protagonista. Și ea m-a admirat și respectat pe parcursul anilor și eu pe ea”, a declarat Babasha, la podcastul The News Man.

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Cum a aflat Babasha că urma să fie tată

După doar două luni de relație, Babasha și Mălina au aflat că vor deveni părinți. Cei doi s-au logodit la finalul anului 2024, chiar în noaptea dintre ani, pe scenă, la un concert de-al artistului, iar băiețelul lor, Cairo, s-a născut în aprilie 2025.

Babasha a dezvăluit cum a aflat că urma să devină tată. „Pe 31 august avusesem un eveniment în Mamaia. Ea bănuia ceva, eu eram plecat mai tot timpul și mai glumeam eu cu ea: «Ce ai, ești gravidă?». După eveniment, ne-am dus la hotel și stăteam pe scări, mi-am luat Mc să mănânc, că mi-era foame. S-au strâns în jurul meu prietenii, care știau toți. Eu râdeam cu ei și Mălina scoate, așa, testul… nu-mi venea să cred! Eram terminat! Coldplay! Eram în culmea fericirii și încă sunt”, a povestit el, la podcastul The News Man.

Foto: Instagram

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