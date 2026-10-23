Copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău, întrebați în instanță cu cine vor să locuiască. Ce au răspuns cei doi băieți

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Lupta dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu pentru custodia celor doi copii continuă în instanță. Cei doi băieți au fost întrebați cu cine vor să locuiască și de ce.

Copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău, întrebați în instanță cu cine vor să locuiască

Potrivit informațiilor obținute de Spynews, Gabriel și Nicholas, băieții Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău, au spus în fața instanței cu cine își doresc să locuiască.

Conform surselor citate de Spynews, unul dintre băieți a declarat că preferă să rămână alături de tatăl său, Gabi Bădălău. Motivul? Se simte mai liber și mai fericit în preajma acestuia, participând la activități care îi aduc bucurie. De asemenea, copilul a menționat că, în trecut, pe când locuia cu mama sa, nu i s-ar fi permis să comunice cu tatăl, lucru care l-a afectat profund. În plus, micuțul și-a exprimat dorința de a merge la o școală din București, fiind nemulțumit de experiența școlară din Constanța.

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Pe de altă parte, celălalt băiat și-a exprimat clar dorința de a rămâne alături de mama sa, Claudia Pătrășcanu. Acesta a susținut în fața magistraților că este mulțumit de actuala situație, că are o relație bună atât cu mama, cât și cu fratele său, și că păstrează legătura telefonică cu tatăl. Mai mult, nu înțelege de ce fratele său preferă să locuiască cu tatăl lor.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în august 2019, iar divorțul formal s-a pronunțat în 2022, însă disputele legate de custodia copiilor lor continuă și în prezent, de la șapte ani de la separare.

Foto: Instagram

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