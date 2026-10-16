Gabi Bădălău și Mirela Vaida, scandal în direct: „Nu pot să stau fără să am nervi când văd atâta minciună”

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Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău își continuă disputa publică la Acces Direct. Artista acuză că nu și-a putut lua fiul, iar omul de afaceri susține că băiatul a refuzat să plece cu ea. În disputa acestora a intervenit și Mirela Vaida care s-a certat, în direct, cu afaceristul.

Gabi Bădălău și Mirela Vaida, scandal în direct

Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să facă valuri, iar un nou episod s-a consumat recent în emisiunea Acces Direct. Artista și omul de afaceri, părinții a doi băieți, Gabriel și Nicolas, s-au confruntat în direct, iar schimbul de replici a evidențiat din nou diferențele dintre cei doi în ceea ce privește creșterea micuților.

Claudia Pătrășcanu a povestit, cu lacrimi în ochi, că a încercat să petreacă timp cu fiul său, Nicolas, dar eforturile ei au fost zadarnice. Potrivit artistei, fostul său soț, Gabi Bădălău, i-a refuzat accesul la băiat, motivând că acesta nu dorește să plece cu mama sa.

„Am stat o oră și ceva la poartă, nu mi-a deschis nimeni. Copilul mi-a răspuns la telefon și i-am zis: «Mami, sunt la poartă, te aștept». Îmi spusese anterior că vrea să mergem la restaurant, dar apoi mi-a zis: «Mami, să știi că eu nu mai ies»”, a declarat Claudia Pătrășcanu în emisiune.

Mirela Vaida a intervenit între cei doi, întrebându-l pe Gabi Bădălău de ce artista nu a putut să își vadă fiul.

„Vreau să te întreb de ce nu poate avea mama acces la copil și de ce nu poate sta cu el măcar o jumătate de oră?”, l-a întrebat Mirela Vaida.

„Pot să vorbesc, vă rog, dacă m-ați sunat?”, a răspuns Gabi Bădălău.

„Păi asta te-am întrebat. Te rog”, a venit răspunsul Mirelei Vaida.

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Gabi Bădălău i-a cerut Mirelei Vaida să fie imparțială

În același timp, Gabi Bădălău i-a cerut Mirelei Vaida să fie imparțială și chiar a ironizat felul în care situația lor a fost prezentată în emisiune.

„În primul rând, v-aș ruga să fiți imparțiali, că pot să vin și eu pe canapea acolo, să puneți o melodie de asta pe fundal și să plâng”, a spus Gabi Bădălău.

„Te așteptăm. Chiar aș vrea să vii”, i-a răspuns prezentatoarea tv.

„Eu sunt tată”, a precizat afaceristul.

„Și noi suntem mame. Asta e diferența dintre noi”, a completat Mirela Vaida.

În același timp, Gabi Bădălău a explicat că fiul său nu vrea să plece cu mama lui și că el nu îi interzice să îl vadă.

„Este vorba de creșterea și educația copiilor, vă rog din suflet, vreau doar să mă înțelegeți și pe mine. Vă rog să-mi ascultați părerea și mie. Sunt și eu părinte și-mi doresc tot binele pentru copii. Eu nu pot să stau fără să am nervi când văd atâta minciună. Mama a venit astăzi și a văzut copilul. Copilul nu a vrut să plece cu ea (…) Îl las oricând, dar dacă copilul nu vrea, oameni buni (…) De ce nu vă întrebați de ce un copil nu vrea să-și vadă mama? (…) Doamnă, copilul trebuie dus la terapie cu părinții, în primul rând, nu la televizor, să ne plângem pe canapea”, a declarat Gabi Bădălău.

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Scandalul filmării din fața bisericii

Un alt episod controversat a fost legat de o filmare în care Claudia Pătrășcanu a fost surprinsă plângând în fața unei biserici închise. Artista a explicat că a mers să se roage la biserica unde își botezase copiii, dar a găsit ușile închise. Gabi Bădălău a reacționat vehement, acuzând că întreaga scenă ar fi fost regizată pentru a-l pune într-o lumină proastă.

„Sunt foarte dezamăgit! Cât de patetică să fii să te duci în fața unei biserici închise, să-ți pui prietena să te filmeze în timp ce plângi și apoi trimiți filmarea «pe surse» la Acces Direct?!”, a scris el pe Instagram.

Cu toate acestea, Bădălău a adăugat că își dorește ca fiii săi să crească alături de mama lor, într-un mediu armonios.

Conflictul dintre cei doi părinți continuă să se desfășoare în spațiul public, atrăgând atenția opiniei publice și a presei. În ciuda acuzațiilor reciproce, ambele părți susțin că doresc ce este mai bine pentru copii. Gabi Bădălău a punctat că este esențial ca micuții să beneficieze de sprijin psihologic, iar Claudia Pătrășcanu își exprimă în mod constant dorința de a fi alături de copiii săi.

Sursă foto: Instagram

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