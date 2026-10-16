Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre plecarea de la Antena 1. Vedeta a fost concediată din cauza relației cu Mădălin Ionescu

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Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre concedierea sa de la Antena 1, la 15 ani de la momentul în care și-a pierdut locul de muncă. Vedeta spune că motivul concedierii a fost relația cu Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre plecarea de la Antena 1

Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre concedierea sa de la Antena 1, în cadrul emisiunii În oglindă, difuzată pe Kanal D2 și moderată de Mihai Ghiță. În cadrul interviului, vedeta a povestit despre provocările prin care a trecut în 2010, când relația ei cu Mădălin Ionescu, în plin proces de divorț la acea vreme, le-a schimbat radical viețile profesionale.

„Mai întâi m-au dat pe mine afară. Cu două sau trei săptămâni înainte filmasem un episod pilot pentru o ediție de weekend a emisiunii Acces Monden. Era o etapă importantă pentru mine, urma să devin prezentator TV. Totul mergea perfect, dar apoi a început relația mea cu Mădălin”, a povestit Cristina Șișcanu, rememorând începuturile poveștii lor de dragoste.

Aceasta a menționat că relația lor a început în Viena, departe de ochii curioșilor, după ce anterior nu avuseseră nici măcar o întâlnire în afara redacției.

Întoarsă în țară, Cristina a fost chemată de o persoană cu o funcție importantă în cadrul Antenei 1 pentru a i se comunica decizia concedierii.

„Acea persoană, care acum nu mai este în televiziune, mi-a spus: «Te dau afară. Dar nu pentru că ai început o relație cu Mădălin»”, a povestit vedeta.

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De ce a fost dată afară vedeta

Totuși, Cristina Șișcanu insinuează că adevăratele motive ar fi fost altele, legate de refuzul ei de a răspunde avansurilor acestei persoane.

„Voia să mă conducă acasă de mai multe ori. Odată chiar m-a condus. Nu vreau să intru în detalii, dar se înțelege despre ce e vorba”, a dezvăluit ea.

Cristina Șișcanu a adăugat că, în ciuda controverselor, se aștepta ca și Mădălin Ionescu să fie concediat, ceea ce s-a și întâmplat ulterior.

„Ne așteptam ca Mădălin să fie dat afară. Și nu era doar din cauza presiunii publice, ci și din motive personale. Acel personaj voia să fie el ales, nu Mădălin”, a mai spus ea.

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După plecarea de la Antena 1, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au semnat un contract cu postul Kanal D, unde au continuat să lucreze o perioadă. În prezent, cei doi au ales să se îndepărteze de televiziune, dedicându-se altor proiecte și vieții de familie.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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