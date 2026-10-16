Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre plecarea de la Antena 1. Vedeta a fost concediată din cauza relației cu Mădălin Ionescu

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Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre concedierea sa de la Antena 1, la 15 ani de la momentul în care și-a pierdut locul de muncă. Vedeta spune că motivul concedierii a fost relația cu Mădălin Ionescu.
Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre plecarea de la Antena 1
Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre concedierea sa de la Antena 1, în cadrul emisiunii În oglindă, difuzată pe Kanal D2 și moderată de Mihai Ghiță. În cadrul interviului, vedeta a povestit despre provocările prin care a trecut în 2010, când relația ei cu Mădălin Ionescu, în plin proces de divorț la acea vreme, le-a schimbat radical viețile profesionale.
„Mai întâi m-au dat pe mine afară. Cu două sau trei săptămâni înainte filmasem un episod pilot pentru o ediție de weekend a emisiunii Acces Monden. Era o etapă importantă pentru mine, urma să devin prezentator TV. Totul mergea perfect, dar apoi a început relația mea cu Mădălin”, a povestit Cristina Șișcanu, rememorând începuturile poveștii lor de dragoste.
Aceasta a menționat că relația lor a început în Viena, departe de ochii curioșilor, după ce anterior nu avuseseră nici măcar o întâlnire în afara redacției.
După plecarea de la Antena 1, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au semnat un contract cu postul Kanal D, unde au continuat să lucreze o perioadă. În prezent, cei doi au ales să se îndepărteze de televiziune, dedicându-se altor proiecte și vieții de familie.
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