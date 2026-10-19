Mihai Călin a plecat de la Pro TV și a semnat cu Antena 1. În ce serial va putea fi urmărit actorul

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Actorul Mihai Călin se întoarce la Antena 1. După colaborări anterioare în „Fructul oprit” și „Adela”, el va juca în serialul „Inimă sub acoperire”, o producție plină de suspans și emoție. În ultimii ani, actorul a putut fu urmărit la Pro TV, în „Groapa” și „Betoane”.

Mihai Călin pleacă de la Pro TV

Mihai Călin face o mișcare surprinzătoare în carieră: actorul renunță la colaborarea cu PRO TV și se alătură echipei Antena 1, pregătindu-se să joace într-un nou serial de dramă, „Inimă sub acoperire”. Producția, coordonată de Ruxandra Ion, promite să aducă pe micile ecrane o poveste captivantă, plină de suspans, iubire și acțiune.

După ce a strălucit în seriale precum „Betoane” și „Groapa” la PRO TV, Mihai Călin revine în forță la Antena 1. Celebrul actor nu este străin de acest post de televiziune, având deja la activ roluri memorabile în producții precum „Fructul oprit” și „Adela”. Totuși, noul său proiect, „Inimă sub acoperire”, pare să fie cel mai ambițios de până acum.

Serialul va avea ca protagonist un agent sub acoperire, obligat să-și schimbe identitatea după un incendiu devastator care îi transformă viața. Acesta se infiltrează într-o familie influentă din domeniul afacerilor imobiliare pentru a dezvălui un lanț de corupție și spălare de bani. Pe parcurs, descoperă legături cu o organizație teroristă internațională, dar lucrurile se complică și mai mult când iubirea îi testează loialitatea.

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Ruxandra Ion, primele detalii despre serial

Producătoarea Ruxandra Ion, cunoscută pentru succesul serialelor sale, a vorbit despre noul ei serial, ce îl are în distribuție pe Mihai Călin.

„Este de departe cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum. Acum doi ani, când am pornit la drum, nu credeam că va fi atât de greu, dar nici atât de satisfăcător. „Inimă sub acoperire” este un serial original de dramă, dar care are și multe elemente de acțiune. Este ceva ce nu am mai făcut și sper ca publicul să se îndrăgostească de povestea noastră, la fel ca noi. Să se lase cucerit de protagonistul nostru și să fie alături de el în misiunea lui undercover nebună de a face dreptate”, a declarat Ruxandra Ion pentru Libertatea.

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Pe lângă Mihai Călin, serialul îi va aduce în prim-plan pe Eduard Trică și Maria Țăpușă, care vor interpreta personajele principale. Echipei li se vor alătura actori consacrați precum Andreea Vasile, Bogdan Dumitrache, Ioana Flora și Bogdan Albulescu. Mai mult, se zvonește că și alte nume cunoscute, precum Ioana Blaj, Anda Sârbei și Cristina Ciobănașu, ar putea avea apariții în această producție mult așteptată.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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