Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Weekendul acesta vine cu o mulțime de noutăți pentru iubitorii de filme și seriale, fie că preferă experiența de la cinema, fie că aleg să se relaxeze acasă, în fața televizorului. De la revenirea într-unul dintre cele mai cunoscute universuri cinema, la povestea impresionantă din spatele legendei Rocky și până la animații pline de farmec și comedii numai bune de urmărit în familie, oferta de divertisment este una generoasă.

Filme și seriale pe care să le vezi în weekend la cinema, pe Netflix, HBO și Disney+

Netflix propune câteva titluri noi, inclusiv o incursiune amuzantă în istoria cinematografiei și o animație care reinterpretează povestea Cenușăresei, în timp ce HBO aduce un thriller cu Bob Odenkirk în rol principal. Pe Disney+, poți revedea două comedii îndrăgite din seria „Un socru de coșmar”, înainte de lansarea unei noi povești din franciză, cu Ariana Grande în distribuție. Iată ce filme și seriale merită să treci pe lista de vizionare în acest weekend!

La cinema

Jocurile foamei: Răsăritul în ziua extragerii

Fanii universului creat de Suzanne Collins au un motiv de bucurie: franciza „Jocurile foamei” revine pe marile ecrane cu o poveste care ne poartă cu 24 de ani înainte de evenimentele din seria originală. „Jocurile foamei: Răsăritul în ziua extragerii” îl are în centrul atenției pe tânărul Haymitch Abernathy, interpretat de Joseph Zada, în dimineața extragerii pentru cea de-a 50-a ediție a Jocurilor Foamei. De această dată, regulile competiției sunt și mai crude: fiecare district trebuie să trimită în arenă de două ori mai multe tributuri, astfel că 48 de adolescenți sunt obligați să lupte pentru supraviețuire. Regizat de Francis Lawrence, filmul îi are în distribuție și pe Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace și Maya Hawke. O nouă incursiune în lumea nemiloasă a Capitoliului, care promite suspans, emoție și o perspectivă diferită asupra unuia dintre cele mai îndrăgite personaje ale seriei.

Dacă ai admirat vreodată determinarea lui Rocky Balboa, noul film „I Play Rocky: Povestea din spatele legendei” îți oferă ocazia să descoperi povestea reală din spatele unuia dintre cele mai cunoscute personaje din cinematografie. Producția regizată de Peter Farrelly urmărește începuturile lui Sylvester Stallone, interpretat de Anthony Ippolito, un actor aflat la început de drum, care refuză să renunțe la visul său. Deși primește numeroase refuzuri, Stallone este convins că nu trebuie doar să scrie scenariul filmului „Rocky”, ci și să interpreteze personajul principal, Rocky Balboa. Astfel, el riscă totul pentru șansa de a-și transforma viziunea în realitate. Din distribuție mai fac parte Matt Dillon, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell și Stephan James. Un film biografic despre ambiție, perseverență și curajul de a-ți urma visul chiar și atunci când nimeni nu crede în tine.

Citește și: Jon Hamm, tată pentru prima dată la 55 de ani: „Este o experiență extraordinar de emoționantă, dar și înfricoșătoare”

La Netflix

Cunk on Cinema

Philomena Cunk revine cu un nou documentar-parodie, de această dată pregătită să exploreze istoria cinematografiei. Interpretată de Diane Morgan, excentrica prezentatoare pornește într-o călătorie prin lumea filmului, de la începuturile celei de-a șaptea arte până la transformările tehnologice care au schimbat industria. Cu umorul său sec, întrebări absurde și observații care îi pun în dificultate pe experții intervievați, Cunk abordează subiecte serioase într-o manieră complet neașteptată. Creat de Charlie Brooker, cunoscut și pentru serialul „Black Mirror”, „Cunk on Cinema” este alegerea potrivită pentru cei care apreciază umorul britanic și documentarele care nu se iau prea mult în serios.

Steps

Ce-ar fi dacă surorile vitrege ale Cenușăresei nu ar fi chiar personajele negative pe care le știm din povestea clasică? Animația „Steps” propune o perspectivă diferită asupra celebrului basm și le aduce în prim-plan pe Lilith și Margot, cele două surori care s-au săturat să trăiască în umbra Cenușăresei. Interpretate vocal de Ali Wong și Stephanie Hsu, acestea ajung în mijlocul unei aventuri fantastice după ce Lilith fură bagheta magică a Zânei Nașilor și schimbă complet desfășurarea balului regal. Situația se complică atunci când regatul ajunge sub amenințarea unui personaj malefic, iar Lilith trebuie să colaboreze cu Cenușăreasa pentru a salva lumea lor. Amanda Seyfried, Bette Midler, Daniel Radcliffe și Peter Dinklage completează distribuția vocală. O animație plină de culoare, aventură și umor, care vorbește despre acceptare, prietenie și legăturile dintre surori.

Guarding Stars

Dacă ai intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă, „Guarding Stars” este comedia romantică perfectă pentru o seară relaxantă. Filmul îi are în rolurile principale pe Leighton Meester și Jared Padalecki și urmărește povestea unui bodyguard profesionist, o femeie foarte serioasă în ceea ce privește meseria sa, care primește misiunea de a proteja un actor celebru în perioada Crăciunului. Cei doi ajung la o fermă din Montana, unde se prefac a fi un cuplu, însă apropierea dintre ei transformă rapid o simplă misiune într-o poveste de dragoste. Printre momentele amuzante, secretele care ies la iveală și atmosfera festivă, relația celor doi devine tot mai complicată. Inspirat de romanul „The Bodyguard”, semnat de Katherine Center, filmul îi oferă publicului o combinație de romantism, umor și magie de Crăciun.

La HBO

Normal

Pentru cei care preferă filmele de acțiune și thrillerele polițiste, „Normal” este o alegere interesantă pentru weekend. Cu Bob Odenkirk în rol principal, alături de Lena Headey și Henry Winkler, filmul regizat de Ben Wheatley urmărește povestea unui șerif interimar care ajunge într-un orășel aparent liniștit din Minnesota. După ce un jaf bancar eșuează, acesta descoperă că în spatele incidentului se ascunde o conspirație mult mai amplă, care implică un sindicat infracțional internațional. Ceea ce părea inițial o investigație obișnuită se transformă într-o situație periculoasă, în care nimic nu este ceea ce pare. Cu un scenariu semnat de Derek Kolstad, cunoscut pentru universul „John Wick”, producția promite acțiune, răsturnări de situație și suspans.

La Disney+

Un socru de coșmar și Doi cuscri de coșmar

Dacă ai chef de o comedie care să te facă să râzi cu poftă, poți revedea pe Disney+ primele două aventuri ale familiei Focker. În „Un socru de coșmar” (2000), Greg Focker, interpretat de Ben Stiller, încearcă să obțină aprobarea viitorului socru, Jack Byrnes (Robert De Niro), pentru a se căsători cu Pam. Numai că fostul agent CIA nu este deloc ușor de impresionat, iar vizita lui Greg se transformă într-un șir de situații stânjenitoare și întâmplări comice.

Povestea continuă în „Doi cuscri de coșmar” (Meet the Fockers, 2004), când cele două familii ajung să se cunoască mai bine, iar Greg îi prezintă pe părinții lui, interpretați de Dustin Hoffman și Barbra Streisand, părinților lui Pam. Diferențele de personalitate, replicile savuroase și conflictele dintre cele două familii transformă întâlnirea într-o adevărată aventură comică.

Iar dacă îți plac aceste personaje, avem și o veste bună: weekendul viitor, pe 27 noiembrie, ajunge în cinematografe cel de-al patrulea film al francizei, „Socri de coșmar” („Focker-in-Law”), cu Ben Stiller și Robert De Niro în distribuție și Ariana Grande într-unul dintre rolurile principale. De această dată, povestea se concentrează asupra lui Henry, fiul de 26 de ani al lui Greg și Pam, care își anunță intenția de a se căsători cu Olivia (Ariana Grande), o fostă negociatoare FBI. Greg devine imediat suspicios în privința viitoarei nurori, în timp ce bunicul Jack este cucerit de farmecul ei. Se anunță, așadar, o nouă rundă de situații amuzante în familia Focker!

Foto: cinemagia.ro

Urmărește-ne pe Google News