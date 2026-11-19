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O producție plină de tensiune, intrigi și răsturnări de situație neașteptate a reușit să urce direct pe primul loc în topul global al filmelor de pe Netflix. Cu o poveste care nu îți dă voie să îți iei ochii de la ecran, peliculă a adunat deja peste 7 milioane de vizionări într-un timp record și a devenit rapid fenomenul momentului pe platforma de streaming.

Filmul Netflix care te captivează din prima secundă

A urcat fulgerător pe locul 1 în topul mondial Netflix și continuă să doboare recordurile de audiență de la o zi la alta. Cu peste 7 milioane de vizionări strânse deja, acest film a reușit să captiveze publicul din întreaga lume datorită atmosferei sale intense și a finalului imprevizibil.

Este vorba despre „Heartland”, care în doar o săptămână a fost vizionat de peste 7.3 milioane ori la nivel mondial. Mai mult, acesta se află în Top 10 filme Netflix în 46 de țări printre care Austria, Belgia, România, Germania, Danemarca, SUA, Canada, Israel, Corea de Sud și Australia.

Pelicula spune povestea fostei legende a muzicii country, Misty Jones, care iese din izolarea în care se retrăsese pentru a investiga dispariția nepoatei sale, o tânără muziciană în ascensiune, și este nevoită să se confrunte cu propriul trecut și cu lumea sordidă a orașului Nashville. Căutarea ei scoate la iveală o latură sumbră a orașului, în care nimeni — nici măcar Misty — nu este ceea ce pare.

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Top 5 cele mai urmărite filme Netflix

Dacă prima poziție este ocupată de thrillerul „Heartland”, topul Netflix este completat de filme de Crăciun, drame și producții science fiction.

Crăciunul perfect al unui câine – loc 2

Locul 2 al topului mondial Netflix este ocupat de „Crăciunul perfect al unui câine”, care în cea de-a doua săptămână de la lansare a fost vizionat de 7,2 milioane ori.

O poveste semnată de autorul bestsellerului „Câinele, adevăratul meu prieten”. Într-o familie aflată în criză, o adolescentă, bunicul ei și câinele lui credincios, din rasa Basset Hound, se străduiesc să-și mențină familia unită de Crăciun.

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Gospel de Crăciun – loc 3

„Gospel de Crăciun” are 6,1 milioane vizionări săptămâna aceasta pe Netflix și se află pe poziția a treia a topului platformei de streaming.

În filmul lui Tyler Perry „The Gospel of Christmas”, un pastor aflat într-un moment de cumpănă moștenește biserica familiei sale dintr-un cartier defavorizat din New York. Pe măsură ce se luptă cu îndoiala, ispita și un adversar malefic, el trebuie să-și regăsească credința și puterea rugăciunii pentru a salva biserica, familia și întreaga comunitate până la Crăciun.

Reminders of Him – loc 4

„Reminders of Him” (Frânturi din el) ocupă locul 4 pe Netflix. Deși filmul nu este disponibil în prezent pe Netflix România, la nivel mondial, acesta a cucerit publicul și se află pe prima poziție a clasamentului în SUA, cu 4.4 milioane vizionări.

Kenna Rowan (Maika Monroe) provoacă un accident rutier fatal în care iubitul ei, Scotty (Rudy Pankow), își pierde viața. Condamnată pentru ucidere din culpă, ea își petrece următorii ani în închisoare, timp în care o aduce pe lume pe fiica lor, Diem.

După eliberare, Kenna revine în orașul natal din Wyoming cu o singură dorință: să își cunoască fetița.

Allen – loc 5

Allen a fost vizionat de 3.5 milioane ori săptămâna aceasta pe Netflix, lucru care l-a propulsat pe poziția a 5-a a clasamentului realizat de platforma de streaming.

La 20 de ani după întâlnirea sa cu un extraterestru, Petey nu a reușit să treacă peste acel eveniment. Acum, vechiul său prieten s-a întors, iar motivul este complicat — și neașteptat.

Sursă foto: Netflix

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